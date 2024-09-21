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「行人優先區」車速逾20公里、鳴喇叭吞罰單　交通部曝設置熱點

▲南投警分局進行「行人優先」交通大執法。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲10月起地方政府或公路局等道路主管機關可在學區、商圈、醫院附近挑選適合路段推動行人優先區。（示意圖／記者高堂堯翻攝）

記者李姿慧／台北報導

內政部、交通部推動「行人優先區」10月上路，行人不須靠邊、可全寬通行，汽機車車速不得逾20公里、禁鳴喇叭，嚴重超速最高罰3.6萬元，鳴喇叭驅趕罰600元，該制引網友論戰，質疑是行車地獄、帝王條款2.0。交通部表示，行人優先區可在學區、商圈等部分路段設置，不會在主幹道，由地方政府或公路局規劃。

內政部日前預告「行人交通安全設施條例施行細則草案」，規定行人友善區內行車限速不得超過30公里，至於行人優先區內不得超過20公里，並禁止按鳴喇叭。若屬一般超速最重可處2400元罰鍰、嚴重超速最重處36000元，預計10月1日施行。

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交通部也配合內政部修法，提出「道路交通安全規則修正草案」，增訂汽機車或慢車行駛於行人優先區，應依速限20公里減速慢行，不得危及行人安全或阻礙行人通行，並應暫停讓行人先行通過；行人在行人優先區穿越道路或行走，可於道路全寬通行，不設限靠邊行走，汽機車須暫停禮讓，若按鳴喇叭驅趕可罰600元。

▲▼行人優先區起（終）點標誌的圖案為藍底白字及白色圖案，預計10月1日上路。（圖／交通部提供）

▲行人優先區路段起點和終點將設置標誌，車速不得超過20公里，且禁鳴喇叭。（圖／交通部提供）

該新制也引發網友論戰，不少網友批評「是帝王條款2.0」、「這已經不是帝王條款，是太上皇」、「合法路霸集結區」、「原本是行人地獄，現在變行車地獄」、「免靠邊行走，一小時說不定只能通過一台汽車」、「那也規定行人穿越馬路不要看手機，請看路況可以嗎」、「交通部何時要修法重罰違規的行人和騎腳踏車的人」、「行人低頭滑手機過馬路也要罰6千才公平」。

另也有網友支持推動行人優先區，強調「行人優先區在歐洲、日本等一堆國家都有，尤其離市中心越近就越多，有些路段甚至禁止車輛行駛」、「以前學校門口和醫院周邊馬路，都是禁止鳴喇叭、減速慢行」、「約40年前荷蘭在生活區、住宅區、學區道路設立行人優先區，約20年前國際道路公約也納入此概念，現在台灣有些人不Google就反對，還要繼續殘害下一代嗎」。

交通部表示，劃設行人友善區和行人優先區，內政部有相關規定，交通部配合修法明定在行人優先區等區域內相關人車注意事項、交通行為，以及標誌標線設置等配套。

▲ 點亮中和興南夜市 11月試辦週末晚間行人徒步區。（圖／新北市市場處提供）

▲ 商圈或市場也可選定適合路段推動行人優先區。（示意資料圖／新北市市場處提供）

交通部指出，至於行人設施設置地點，將由道路主管機關譬如地方政府或公路局等，在政府機關、學校、醫療院所、兒少福利機構、兒童課後班或照顧服務中心、教保機構、老人福利機構、大眾運輸場站、商圈、市場等地點選定「行人友善區」範圍，由地方政府等道路主管機關公告後，再從「行人友善區」中選擇某個路段設置「行人優先區」，不會在主幹道上，一旦設置行人優先區，起點和終點都會設標誌公告，由地方政府或公路局等道路主管機關指定範圍和公告。

至於不少民眾質疑該新制是行車地獄，交通部表示，這是從交通安全和人本交通考量，「行人友善區」會經過地方等道路主管機關衡量後，審慎選出哪些區域劃設，劃設後再選出一小區域路段設置「行人優先區」，呼籲汽機車和行人相互尊重，要有利他觀念；此外，針對一般的道路若有行人違規，交通部也持續宣導行人要遵守交通規定，非「行人優先區」的一般路段不能隨便穿越馬路。

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