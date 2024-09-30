快訊／京華城案再增1被告！　新故鄉智庫顧問孫鳳群涉收賄遭約談

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉台北市京華城容積弊案遭收押近1個月，台北地檢署指揮廉政署追查威京集團沈慶京涉嫌行賄金流，發現民眾黨周邊組織成員疑似成為收款管道，繼28日聲押眾望基金會負責李文宗獲准後，台灣新故鄉智庫協會的顧問孫鳳群，也因涉嫌共同違背職務收賄罪遭約談到案，目前正由檢察官複訊中。

▲台灣新故鄉智庫協會顧問孫鳳群，涉嫌京華城收賄案遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

孫鳳群原是國文老師，退休後鑽研投資理財，因為丈夫是退伍軍人，在軍公教退休年改案中，多次以軍眷代表的身分現身公開場合，現在是台灣新故鄉智庫協會顧問之一。新故鄉智庫是柯文哲透過台聯黨前主席蘇進強號召各領域學者、專家組成的協會，智庫理監事包括新黨、親民黨以及軍、商、政、媒體人士，和眾望基金會、小蜜蜂電報一樣，被視為民眾黨的外圍組織。

檢廉偵辦懷疑，威京集團找來曾在郝龍斌時期擔任兵役局長的朱亞虎，擔任京華城土地開發商鼎越公司董事長，並涉嫌行賄市議員應曉薇4740萬元，利用召開協調會等職權，施壓市府官員，同時也直接向市長柯文哲陳情，爭取京華城改建案容積率840%。

檢察官在8月底依涉嫌圖利、收賄等罪聲押柯文哲時，就曾秘密拘提朱亞虎到案釐清，據了解，少將退伍的朱亞虎從一開始就表現出配合態度，對檢廉出示的證據知無不言，專案小組逐漸勾稽出沈慶京行賄手法，疑似都利用民眾黨周邊組織進行。

而柯文哲競選總統的財務長李文宗，身兼眾望基金會負責人等多重身分，在選前選後混用各組織單位人員，造成薪水、雜物支出等帳目不清，疑似損害到基金會利益，檢廉27日兵分29路大搜索後，朱亞虎、李文宗分別依違背職務行、收賄等罪嫌聲押禁見獲准，而涉嫌經手相關款項的新故鄉智庫顧問孫鳳群，原也在27日約談名單中，因故改30日到案接受訊問。