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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國慶晚會搶票亂象多！　陳怡君曝蒐證紀錄「黃牛完全不甩蔣萬安」

▲台北市議員陳怡君。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員陳怡君。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

113年國慶晚會，10月5日將在台北大巨蛋舉行，表演卡司更有封麥9年的江蕙。台北市政府開放免費索取5000張門票，今（30日）中午開放15分鐘就被搶光。對此，台北市議員陳怡君表示，發現網路社群有黃牛兜售國慶晚會門票；更有網友稱「有跟台北市刑大求證」，也有人戲稱「有黨證不會吧」。她認為，現在對於轉賣免費票是否觸法，消息混亂，導致黃牛票亂象，這群人氣焰囂張，完全不甩市長蔣萬安，必須邀集各局處做好準備。

陳怡君表示，蔣萬安上午自信的說，事前有做過各項推演，透過售票網要登錄成為會員，基本上也是準實名制；會請警察局加強網路上面的巡查，嚴查各項黃牛票販賣的狀況。但下午就一堆黃牛售票資訊，還有人說問過市刑大朋友，問的是誰？氣焰真的太囂張，完全不甩蔣萬安與市警局。

陳怡君貼出「蒐證對話紀錄」，有網友討論代購國慶晚會票券是否會被抓？這位自稱詢問市刑大友人，認為有獲利就抓；有其他網友稱，有黨證不會吧，隨後又說開玩笑；但也有網友認真回應，代購仍會被抓。

▼陳怡君貼出，「國慶晚會」門票黃牛對話紀錄。（圖／台北市議員陳怡君提供）

▲▼陳怡君指出，國慶晚會，黃牛搶到票下午就開賣。（圖／台北市議員陳怡君提供）

陳怡君認為，現在消息混亂不明，會讓有意販賣的民眾以為有機可趁，能大賺一筆，因為門票票源總量管制，數量稀缺，黃牛票改為私訊報價，有人賣連號，也有單張，私下報價，不一定價高者得，有可能一票多賣，演變成「詐騙個案」，到時衍伸問題更多。

陳怡君質疑，國慶晚會當天入場情況是否混亂？若有民眾買黃牛票，身份查驗時如何過關？安檢關口是否會亂成一團？尤其晚會除了一般民眾，還有各國使節、重要貴賓，不可輕忽人員管制。

最後，陳怡君強調，這不是過去球賽或即將舉辦的演唱會規格，蔣萬安必須邀集各局處做好準備。

▼陳怡君指出，國慶晚會，黃牛搶到票下午就開賣。（圖／台北市議員陳怡君提供）

▲▼陳怡君指出，國慶晚會，黃牛搶到票下午就開賣。（圖／台北市議員陳怡君提供）

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