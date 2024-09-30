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7月放3天颱風假「她哀喊這次別放了」　一排苦主哭：薪水慘扣1萬

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO並不希望放颱風假。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

7月凱米襲台，幾乎全台放了2天颱風假，還有部分縣市放到3天，而這次「山陀兒」威力也不可小覷，氣象署預估周二到周四上半天影響最猛烈。對於是否放颱風假，有女網友卻許願不要放，因為上次凱米來襲，「放一天扣1100元，上次放3天扣了3300元」，讓不少苦主也+1透露，「上次連續2天，我損失快1萬！」

一名女網友在Threads哀喊，看著颱風山陀兒強度不斷提升，甚至恐增強為強颱，讓她不禁哀求「拜託明天不要放假～拜託明天不要放假～拜託明天不要放假！」

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上次凱米來襲，原PO一口氣被放了3天颱風假，荷包卻也大失血，「放一天扣1100元，上次放3天扣了3300元，我只是個領政府規定基本月薪的小社畜。」

一票網友也崩潰直呼，「我也不想放假」、「我放一天扣1600...」「我沒特休了」、「上次我先生用掉三天特休抵，因為他底薪高會被扣很多」、「沒事...上次連續2天，我損失快1萬」、「我7月也扣了5100元超痛」、「我不要扣特休，請一路向西」、「我們颱風再大還是要上班，可以叫計程車，但其實颱風天計程車根本不好叫，所以等於還是要自己想辦法上班，雖然有算加班，但我還是想放假乖乖在家啊」、「我比你慘，颱風假也一定要上班，薪水沒有加倍，公司頂多補貼計程車費」、「我上次凱米放三天大概5200元飛了」。

也有人反問，「不用特休？」原PO則回，「我不想用特休，特休超少。」

由於颱風假並不是「假」，即使縣市政府宣布停班，雇主仍可要求出勤，但勞工也可以拒絕。勞動部指出，民眾若擔心上班途中不安全、可能危及性命，可行使「退避權」不出勤，也建議雇主不要扣薪，尤其一定不能扣發全勤獎金。

勞動部也強調，如果公司決定放颱風假，勞工不用出勤，建議雇主宜不扣發工資，也不能視為曠工、遲到或強迫勞工用事假或其他假別處理，更不行強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

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