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快訊／新北國三生割頸命案　「乾哥乾妹」涉殺人一審判決出爐

▲▼ 新北國三生割頸案「乾哥」涉殺人少年法庭移送，受害者父母（戴帽者）透過區政顧問石一佑（中）發聲。 。（圖／石一佑提供）

▲新北楊姓國三男學生在校內遭同學割頸身亡，受害者父母（戴帽者）認為涉案的「乾哥乾妹」是殺人犯、「根本毫無悔意」。（資料照／石一佑提供）

記者黃哲民／台北報導

新北市去年（2023年）底發生國三男學生在校遭同學刺殺身亡悲劇，引發大眾關切與撻伐，涉持刀行凶的郭姓乾哥與惹起事端的林姓乾妹，被新北地院少年法庭裁定收容、羈押禁見至今，新北地檢署起訴2人涉犯殺人罪嫌，郭男坦承持刀刺死被害人，林女不認罪，少年法庭密集審理4個月，今（30日）判決郭9年、林8年，可上訴。

新北院提供簡要判決理由指出，法官認為檢察官起訴事實屬實，起訴法條亦適當，本案「乾哥乾妹」共同犯殺人罪，依《刑法》第18條第2項「14歲以上未滿18歲人之行為，得減輕其刑」規定減刑。

本案發生於去年12月25日中午12點多，就讀新北市某高中附設國中部三年級的15歲林姓少女，到同年級楊姓男學生班級找人聊天，被楊男要求離開以免打擾其他同學午休，林女不爽被楊男說了一句：「妳又不是我們班的！」轉頭跑去找同年級的郭姓「乾哥」訴苦。

▲▼ 校方布置追思小站，學生們寫下追思文，句句讓人鼻酸 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲校方布置追思小站，讓師生寫追思文、摺紙鶴給枉死的楊姓男學生。（資料照／記者戴上容翻攝）

郭男找楊男理論替「乾妹」出氣，雙方一言不合，郭男涉持預藏彈簧刀朝楊男頭頸等處狂刺10刀，因事出突然，在場師生都來不及阻止，楊男大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間仍回天乏術。

此事震驚校園、家長與社會大眾，不少人自發到校門獻花哀悼枉死的男學生，校方也在校園佈置追思小站，讓師生寫卡片紙條、摺紙鶴悼念逝者、撫慰生者。

▲▼割頸案追思音樂會上，國三生父悲嘆「法律保護犯罪者」！支持家長負刑責。（圖／記者許敏溶攝）

▲新北國三生遭割頸案追思音樂會上，遇害男學生的父親悲嘆「法律保護犯罪者」！（資料照／記者許敏溶攝）

楊父不捨兒子赴校上課竟變成赴死，今年（2024年）1月25日在兒子告別式上淚眼控訴「教孩子維持正義錯了嗎？」並當場朗讀聲明要求「殺人償命、速審重判！」期盼用兒子血淋淋的教訓，喚起大眾關注重大刑事案件的機制。

涉行兇的「乾哥」被移送新北地院少年法庭，經法官先後裁定收容、羈押禁見於台北少年觀護所至今。「乾妹」原被責付家長管教，卻頻脫序PO文嗆外界「你們這些人根本不懂事實真相，我也沒有教唆殺人」、「我未成年法律會保護我」，還抱怨「因為這件事我爸已經斷了我零用錢」等語，引起更多反感。

▲▼國三生 送花 。（圖／記者陸運陞攝）

▲新北國三男學生在校內遭同學割頸枉死，震驚社會，許多民眾自發到校門口獻花哀悼。（資料照／記者陸運陞攝）

網友肉搜這對「乾哥乾妹」個資PO網打抱不平，新北院點名社群平台應「即刻下架」這類貼文、喊話網友勿轉傳「以免觸法」，反而激起公憤、痛批司法角色錯亂等，「孩想陪你長大」等家長團體更要求修訂《少年事件處理法》。網紅「小商人」在美國紐約時代廣場買電子看板廣告、公布「乾哥乾妹」照片，還有人在新北市五股區懸掛外牆廣告、疾呼「人神共憤、法不容」，已被拆除。

接著又傳出「乾妹」買新手機，涉私訊目擊命案的同學企圖串供，被人截圖舉發，警方報請法官核發搜索票，今年1月4日依《少年事件法》新制，約談「乾妹」查扣新手機做數位鑑識，取得通訊對話證據後，隔天（5日）由法官先後裁定「乾妹」同樣收容、羈押禁見於台北少年觀護所至今。

少年法庭調查認定「乾哥乾妹」構成《少事法》所定「犯最輕本刑五年以上有期徒刑之罪」，且都年滿14歲，今年3月21日裁定2人移送新北檢刑事偵辦，檢方今年5月9日起訴「乾哥乾妹」均涉犯殺人罪嫌，移回少年法庭審理。

法官考量郭男衝動控制能力不佳，林女守法意識薄弱，本案危害社會治安與校園安全非輕，審理期間透過少年調查官與觀護所持續晤談、輔導，也例外准許2人與祖父母、父母及法院少年保護官、學校輔導人員及社工接見通信，藉此穩定2人情緒。

此外，法官指定少年調查官協助被害人家屬，除告知少年事件處理流程及《少事法》相關規定，也安排開庭事宜、代為轉達意見及針對家屬對案件及庭訊過程的疑問適度說明，減輕被害人家屬於程序進行中所生的不安焦慮等負面心情。

至於後續民事賠償責任，因「乾哥乾妹」未成年、法定代理人須負連帶責任，但楊父曾說，「乾哥乾妹」和他們的父母早已脫產、沒有賠償能力，「我們只能求償無門」。「乾妹」家人表示，案發後被網友肉搜、連夜搬家又丟了工作，甚至只能躲在車上度日，到處流浪很辛苦。

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