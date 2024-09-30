　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

信眾參加福宴違停遭檢舉　鹿港護安宮道歉：56張罰單廟方買單

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港鎮護安宮，26日舉辦吳府千歲平安福宴活動，參加的信眾將車輛停放護安宮楊橋公園旁道路紅線，遭民眾檢舉違停，警方當晚開出56張罰單。護安宮得知後，做出決議並發出公告，只要是因參加福宴違停被開單，廟方將全額負擔罰款，信眾無須負擔任何費用。

▲彰化鹿港護安宮舉辦神明福宴遭檢舉違停。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化鹿港護安宮舉辦神明福宴遭檢舉違停。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲彰化鹿港護安宮舉辦神明福宴遭檢舉違停。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化鹿港護安宮舉辦神明福宴遭檢舉違停貼公告費用廟方繳。

護安宮日前在臉書粉專發出公告，本宮於9月26日辦理吳府千歲爺聖誕千秋福宴活動，感謝全台各地友宮、廟、壇、會等等貴賓前來參加，但因宴客場地停車規劃不佳，導致昨晚福宴時，因民眾檢舉違規停車造成開單事宜，本宮委員會一致決定，只要是來參加福宴造成的違規停車，費用都由我們來負責。

▲彰化鹿港護安宮舉辦神明福宴遭檢舉違停。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化鹿港護安宮周遭畫設紅線。（圖／記者唐詠絮翻攝）

護安宮管委會表示，「本廟停車規劃不佳，造成週遭居民不便，在此見諒，下次再辦理宮慶宴客，定完整規劃」，並指出，日前舉辦的平安福宴湧入信眾、友宮及貴賓等等，將車輛停放在紅線區域，將會負起責任，全額負擔違停罰款，並將做好停車規劃。

▲彰化鹿港護安宮舉辦神明福宴遭檢舉違停。（圖／記者唐詠絮翻攝）

鹿港警分局指出，護安宮周遭都是住宅區，文化街道路也比較狹小，停車也不方便，多處劃有紅線，只要接獲民眾檢舉有違停情況，都會派員前往處理， 9月24日到場開出18張違停罰單，在9月26日開出56張違停罰單，依《道路交通管理處罰條例》，可處600元到1200元罰鍰。並呼籲民眾、住戶或是遊客，要尋找合適的停車的地點，否則將依規定製單舉發。

▲彰化鹿港護安宮舉辦神明福宴遭檢舉違停。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化鹿港護安宮舉辦神明福宴遭檢舉違停。

ET快訊
台中有無可能放颱風假？　盧秀燕回應了
乾哥辯「刀自己飛進來」　國三生爸落淚：我受不了，哪有人這樣判
抱一張虧11萬元！千金股殺9%「逼近跌停」
乾哥乾妹輕判　新北院：2人已漸能覺察反省
快訊／山陀兒觸陸！　「密集閃電訊號」曝
媽媽頸部、額頭中多刀慘死　「爸爸幫兒頂罪」被拆穿
金城武消失7年近況曝！　「要賣沖繩海景豪宅」開價2億
山陀兒「90度鬼切」　美日預測路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄監理所「逕自」撤銷航空燃油載運許可　離島醫療直升機恐無油加

割頸案獲輕判！乾哥鬼扯「刀自己飛進來」　楊爸哭了：一定上訴

割頸案「乾哥乾妹」挨批輕判　新北院：2人「已漸能覺察反省」

驚悚瞬間曝光！23歲刺青男撞賓士「夾拖輾過1男」　車身彈跳才停下

差20米到店面！文大便當店闆娘慘死前里長輪下...家屬忍痛原諒

高雄人倫悲劇！兒刺頸殺母「父頂罪」被拆穿　相驗結果曝

信眾參加福宴違停遭檢舉　鹿港護安宮道歉：56張罰單廟方買單

割頸案「乾哥」判9年　父露包腳刺青現身道歉：兒子比較愛玩

機車後座乘客頭罩「大鐵鍋」上路　台南警：將製單舉發

北市警發生「行車糾紛」竟要同事偷查個資恐嚇　2人下場曝！

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

2歲弟能認30種汽車品牌　一看Logo秒唸答案超狂！

西門町炸彈蔥油餅攤起火　街頭藝人即興饒舌引網怒

河北彩伽工作狂「結婚就引退」　曝理想型：有不錯台灣男性可交往嗎？

孫安佐對戰韓森　日練4小時：要打爆他！

高雄監理所「逕自」撤銷航空燃油載運許可　離島醫療直升機恐無油加

割頸案獲輕判！乾哥鬼扯「刀自己飛進來」　楊爸哭了：一定上訴

割頸案「乾哥乾妹」挨批輕判　新北院：2人「已漸能覺察反省」

驚悚瞬間曝光！23歲刺青男撞賓士「夾拖輾過1男」　車身彈跳才停下

差20米到店面！文大便當店闆娘慘死前里長輪下...家屬忍痛原諒

高雄人倫悲劇！兒刺頸殺母「父頂罪」被拆穿　相驗結果曝

信眾參加福宴違停遭檢舉　鹿港護安宮道歉：56張罰單廟方買單

割頸案「乾哥」判9年　父露包腳刺青現身道歉：兒子比較愛玩

機車後座乘客頭罩「大鐵鍋」上路　台南警：將製單舉發

北市警發生「行車糾紛」竟要同事偷查個資恐嚇　2人下場曝！

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

「宋慧喬母」朴志雅腦溢血猝逝　1年前最後身影催淚：我只是小咖⋯

550人參加「貝類美食節」嘔吐腹瀉！　竟是感染諾羅病毒

以色列想要改變「中東權力平衡」　CNN盤點2次歷史教訓：會後悔

台積電殺43元收最低957　台股大跌598點來到22225點

川普瘋狂提議！開放警察「超暴力1小時」：犯罪立即終止

大林電廠管線「不防爆還助燃」　民眾黨團提3要求！批台電驗收不實

山陀兒直撲來勢洶洶！台中有無可能放颱風假？　盧秀燕回應了

高雄監理所「逕自」撤銷航空燃油載運許可　離島醫療直升機恐無油加

立院初審通過都更條例修法　容積認定放寬估27萬戶受惠

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

社會熱門新聞

台南人夫激戰小三！　元配崩潰輕生亡

高雄深夜命案！兒偷襲割喉母噴血喪命

即／新北國三生割頸案　「乾哥乾妹」一審判決出爐

割頸案「乾哥」判9年　父露包腳刺青現身道歉

擦藥吵架勸不聽　23歲兒失控砍母亡

快訊／割頸案一審判決曝！死者父轟：法庭上裝乖

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

妹子主動「貼胸緊抱」以為曖昧...當晚做1事慘了

即／疑追賓士把行人撞卡車底！刺青男狂譙三字經　警搜出K他命

家長開當鋪+殯葬業！國小師酸「賺骯髒錢」下場曝

快訊／黃紹庭深夜移送雄檢複訊

換車道被按喇叭...高雄2男街頭開打

快訊／花蓮匯德隧道土石流　8車14人一度受困

高雄男刺頸殺母「父頂罪」被拆穿　相驗結果曝

更多熱門

相關新聞

機車後座乘客頭罩「大鐵鍋」　警將製單舉發

機車後座乘客頭罩「大鐵鍋」　警將製單舉發

有網友在網路社群PO文指出，在台南街頭看到有機車雙載，後座乘客頭上竟戴著一個疑似剛買的大鐵鍋，網友直言以前在爆料公社或新聞看到，想不到這次真的親眼目睹，網友說對方有打開一下，確認過對方有戴安全帽，市警五分局指出，將傳喚當事人說明後依法舉發。

快訊／清境防颱！羊兒頂強風吃草監工

快訊／清境防颱！羊兒頂強風吃草監工

SBL假球風波！施顏宗、「助攻王」陳奕綸涉案

SBL假球風波！施顏宗、「助攻王」陳奕綸涉案

約釘孤支變「8打1」！　淡水23歲男頭破血流

約釘孤支變「8打1」！　淡水23歲男頭破血流

彰化木材加工廠大火　消防員挺進火場搶救

彰化木材加工廠大火　消防員挺進火場搶救

關鍵字：

彰化護安宮檢舉鹿港違停影音

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒詭貼2地區首發陸警

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」

山陀兒暴風圈今晚觸陸　粉專曝8縣市颱風假可能連放2天

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　氣象署最新預測出爐

台南人夫激戰小三！　元配崩潰輕生亡

不斷更新／停班停課一覽！花蓮2地、蘭嶼今放颱風假

山陀兒大轉彎！他見路徑「閃過中央山脈」：會很慘

快訊／山陀兒陸警擴大！　9縣市豪大雨特報

山陀兒連3天颱風假？　氣象署揭關鍵

快訊／《黑暗榮耀》朴志雅離世！享年52歲

沒中央山脈！山陀兒恐逼強颱登陸高屏

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

山陀兒明觸陸大轉彎　切台時序出爐

山陀兒估「巔峰狀態」登陸　全台風雨程度出爐

山陀兒恐強颱「暴風圈下半天觸陸」　明後全台影響最劇

更多

最夯影音

更多

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面