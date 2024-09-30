信眾參加福宴違停遭檢舉　鹿港護安宮道歉：56張罰單廟方買單

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港鎮護安宮，26日舉辦吳府千歲平安福宴活動，參加的信眾將車輛停放護安宮楊橋公園旁道路紅線，遭民眾檢舉違停，警方當晚開出56張罰單。護安宮得知後，做出決議並發出公告，只要是因參加福宴違停被開單，廟方將全額負擔罰款，信眾無須負擔任何費用。

▲彰化鹿港護安宮舉辦神明福宴遭檢舉違停。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲彰化鹿港護安宮舉辦神明福宴遭檢舉違停貼公告費用廟方繳。

護安宮日前在臉書粉專發出公告，本宮於9月26日辦理吳府千歲爺聖誕千秋福宴活動，感謝全台各地友宮、廟、壇、會等等貴賓前來參加，但因宴客場地停車規劃不佳，導致昨晚福宴時，因民眾檢舉違規停車造成開單事宜，本宮委員會一致決定，只要是來參加福宴造成的違規停車，費用都由我們來負責。

▲彰化鹿港護安宮周遭畫設紅線。（圖／記者唐詠絮翻攝）

護安宮管委會表示，「本廟停車規劃不佳，造成週遭居民不便，在此見諒，下次再辦理宮慶宴客，定完整規劃」，並指出，日前舉辦的平安福宴湧入信眾、友宮及貴賓等等，將車輛停放在紅線區域，將會負起責任，全額負擔違停罰款，並將做好停車規劃。

鹿港警分局指出，護安宮周遭都是住宅區，文化街道路也比較狹小，停車也不方便，多處劃有紅線，只要接獲民眾檢舉有違停情況，都會派員前往處理， 9月24日到場開出18張違停罰單，在9月26日開出56張違停罰單，依《道路交通管理處罰條例》，可處600元到1200元罰鍰。並呼籲民眾、住戶或是遊客，要尋找合適的停車的地點，否則將依規定製單舉發。

▲彰化鹿港護安宮舉辦神明福宴遭檢舉違停。