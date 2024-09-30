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SBL假球風波！施顏宗、「助攻王」陳奕綸涉案　下注簽賭操控賽事

記者游瓊華、唐詠絮、劉人豪／台中報導

SBL去年爆出打假球簽賭案，裕隆隊球員柯旻豪等人遭起訴。檢警擴大偵辦，發現PLG新竹攻城獅球員施顏宗也涉賭，而施顏宗與彰化柏力力籃球隊、獲得第二十季超級籃球聯賽年度助攻王的陳奕綸有密切聯繫，2人向邱姓組頭下注簽賭，依涉嫌賭博及違反運動彩券發行條例等罪，移送彰化地方檢察署偵辦，2人均2萬元交保並均限制住居。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／彰化柏力力籃球隊Changhua BLL）

▲彰化柏力力陳奕綸涉賭。（圖／翻攝自Facebook／彰化柏力力籃球隊Changhua BLL）

32歲綽號「阿飛」的施顏宗，是2015年第13季SBL超級籃球聯賽的選秀狀元，獲時任達欣總教練邱大宗青睞加入球隊；來自同校義守大學的隊友「柯神」柯旻豪以探花之姿加入裕隆。

刑事警察局中部打擊犯罪中心指出，經追查發現，當時施顏宗與陳奕綸有密切聯繫，並涉嫌利用控制比分等方式操縱有關彰化柏力力籃球隊於第20屆超級籃球聯賽聯盟（SBL）賽季期間球賽，故將情資交由中部打擊犯罪中心接續偵辦。

▲新北國王林書緯、新竹御頂攻城獅施顏宗。（圖／PLG提供）

▲新竹御頂攻城獅球員施顏宗（左）驚爆涉賭。（資料圖／PLG提供）

經報請彰化地方檢察署偵辦，追查發現時任彰化某球隊球員施顏宗及陳奕綸等2人皆有向邱姓組頭下注簽賭第20屆超級籃球聯賽聯盟（SBL）賽季期間球賽比分情事，調查發現2人於2023年3、4月間，為確保能於賭盤中獲利，透過與前案涉案球隊球員關係密切組頭居中傳遞訊息，兩隊球員達成共識後各自向組頭預先押注球賽比分大小，並在比賽中利用控制進攻節奏之方式達成控制比分，賽後再由邱姓組頭向球員結算並分派賭博彩金。

檢警蒐證完備後，於2024年8月14日執行搜索查緝行動，在台北市萬華區及彰化縣彰化市等地拘提施顏宗及陳奕綸等2人到案，並查扣前揭證物；施嫌等人於警詢後依涉嫌賭博及違反運動彩券發行條例等罪，移送彰化地方檢察署偵辦。2人均2萬元交保並均限制住居。

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