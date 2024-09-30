要員工提早到公司幫忙！主管自誇「從不計較加班費」　她離職了

▲原PO現在已經離職了。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

絕大多數的公司都會規定上班時間，然而近日卻有網友透露，她的前主管常說，員工應該提早半小時到公司「幫忙」，讓她覺得很困惑，這是常態嗎？難道上多少班、拿多少錢，就是愛計較？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「提早半小時上班是禮貌」為標題發文，提到她前主管常說，員工應該要提早半小時到公司「幫忙」，若真的很忙，則會多算薪水。雖然她已經離職，但仍好奇這樣是常態嗎？公司不多請一些人就算了，還要員工多工作半小時，難道工作不忙的時候，員工就可以多休息半小時嗎？

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原PO接著透露，前主管常說自己加班都不報加班，並稱自己不會計較這些。對此，她也感到不解，難道上多少班、拿多少錢，就是愛計較？前主管不拿加班費是自己的事，跟其他員工到底有什麼關係？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「回主管：我們薪水交換的話我也不會計較呀」、「壓秒打卡才是禮貌」、「早到五分鐘都覺得對不起我自己」、「單純的時間換金錢很難嗎」。也有網友表示，「我是都會提早半小時到啦，但我到了也是滑手機等上班時間開始」、「實際上真的很多公司都是這樣，所以要是遇到可以讓你準時上下班，又不情勒公司建議好好把握」。