網激推「這大學」到處是正妹！　同校生卻喊苦：素顏都像犯罪

▲大學女生會穿搭打扮的愈來愈多。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者張靖榕／綜合報導

近日有網友分享她到新北一所大學附近用餐的經驗，驚訝於校內美女眾多，甚至連穿搭較為普通的女生也無法掩蓋其出眾氣質，讓他忍不住直呼，「這學校是有什麼魔力，可以出這麼多美女！」

該名網友在Dcard上分享，由於工作關係經常在輔仁大學附近用餐，每次都能遇到許多氣質不凡的女生，而且不僅穿搭有型，「就連穿搭普通的臉都超正」！她感慨地說，「我是淡江大學畢業的，我們學校也有不少漂亮女生，但風格相對單一。相比之下，輔大的女生風格多變，真的讓人驚艷！」

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原PO好奇問，「輔大的女生能不能告訴我，你們都去哪買衣服，或是為什麼你們都這麼會化妝打扮！我幾乎沒看過妝化得不好的！」

貼文一出，立刻引發輔大女生的熱烈回應。有不少人表示，由於校內美女眾多，反而給自己帶來了容貌焦慮，「真的很多，每天上課看到這麼多漂亮的人，我原本沒什麼容貌焦慮，現在都開始有了」、「多到我覺得素顏上課像在犯罪」、「輔大的女生各有風格，尤其傳播、織品和外語系的學生更是特別擅長穿搭」。也有網友補充說，「不只是輔大，像世新這類學校也有很多正妹。」