山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

▲山陀兒颱風預估明日下半天開始北轉，對南部造成威脅 。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署目前持續針對中颱「山陀兒」發布海上、陸上警報，氣象署預估，明天下半天開始向北轉，對南部威脅增加，影響台灣時間也延長，周二到周四上半天影響最明顯的時候，北部、東半部可能出現大雨或局部性豪雨，高雄山區、屏東有豪雨等級以上的降雨。

依據氣象署發布最新觀測資料，山陀兒颱風今上午8時的中心位在鵝鑾鼻的南南東方約250公里之處，仍以每小時9公里慢速向西北西進行，七級風平均暴風半徑200公里、十級風平均暴風半徑70公里。

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▲山陀兒颱風路徑預測模擬。（圖／氣象署提供）

氣象署簡任技正伍婉華表示，最新資料判斷，山陀兒颱風最明顯時間從周二到周四上半天，逐漸靠近台灣過程還會增強，以完整結構影響台灣，明天下半天開始向北轉，甚至周三從南部北上，影響時間也會延長到周四，各地都會受到影響。

伍婉華提到，目前海上已觀測長浪現象，包括在基隆北海岸、東部、恆春半島、綠島蘭嶼，中部以北沿海、屏東、澎湖、金門及馬祖地區也有長浪。風力也相當強，北部東部海面風浪平均6到8級陣風，綠島蘭嶼有10至12級強陣風。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨部分，伍婉華表示，今天受到颱風外圍環流影響，在東半部斷斷續續出現降雨，桃園以北、中部山區及南部有間歇性降雨，高屏山區、桃園、大台北可能有局部性大雨，花東地區、恆春半島會有局部性豪雨，西北部則會出現高溫。

她表示，明後天到周四上半天颱風接近，各地雨勢明顯，颱風中心越往南接近，南部的雨會增大，明天下半天開始北部雨也會增大。

她說，預估明後天，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有大雨或局部性豪雨，東半部、北部山區、屏東恆春半島有豪雨等級以上的降雨。周四颱風下半天逐漸離開，但預估上半天仍會影響，各地依舊有比較明顯的大雨。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，伍婉華指出，今天東半部29至30度，南部32度、中北部35度、澎金馬28至33度，今、明天西北部地區容易出現焚風造成高溫，今天苗栗、彰化36度以上高溫，明天從台中到新竹也有高溫。

伍婉華提到，山陀兒颱風持續向西北西方向移動，預估明天下半天向北轉，南部可能離颱風中心非常接近，結構完整，對南部地區帶來強風豪雨，東半部、恆春半島、屏東及北部山區有大雨。