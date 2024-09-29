2024國慶焰火交通全攻略！8千車位、4條免費接駁路線助民眾暢行

▲雲林縣政府公布國慶日交通接駁、道路管制與停車場資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

2024國慶焰火在雲林，10月10日晚間8點於虎尾高鐵特定區施放，為讓民眾進出場順利，雲林縣政府計畫處和交通工務局合作，將整合了現場志工回報的前線資訊和交通系統資料，建置道路績效管理系統，透過線上google路況地圖及線下的前線路況整合，提供指揮中心及交通組作為交通疏導決策參考。

國慶焰火在雲林進入倒數，雲林縣府總動員。交通工務局表示，10日國慶焰火會場周邊清雲路、學府一路、永興路及廉使分線等路段於當天下午2時起實施交通管制，直至24時結束；其餘特定區內多處路段因應管制及鈽彈需要，預計自9月30日起逐步進行管制。請用路人多加留意，事先查詢相關管制公告，遵循指引牌面及交管人員指揮前往會場。

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▲雲林縣警察局六個分局全體動員，預計出動1600名警力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



交工局指出，活動規劃4條接駁路線，全線免費搭乘，乘車點分別為斗六火車後站、斗南火車站、西螺轉運站及北港好庫文化園區，直達位於會場焰火轉運站。往會場首班接駁車自下午2時起，服務至晚間7時，每10分鐘一班，人潮坐滿立即開車；返程部分則自夜間8時起，服務至全數民眾疏散完畢為止。



外縣市民眾除了搭乘台鐵在斗六及斗南火車站轉乘接駁車外，也可搭乘高鐵至高鐵雲林站，下車後由1號和2號出口依循指標步行至焰火觀賞區。

▲10日國慶焰火會場周邊清雲路、學府一路、永興路及廉使分線等路段於當天下午2時起實施交通管制，直至24時結束。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對自行駕車民眾，國慶日當天會場於學府一路、站前西路、永興南七路設置8000個汽車車席停車場，與永興南五街設置2600個機車車席停車場。國道民眾可透過國道1號西螺及斗南交流道到達停車場，雲林地區民眾則可透過縣道145、縣道156、縣道158等周邊道路前往停車場。



交工局進一步指出，為提供民眾即時之交通資訊，國慶焰火官網會提供即時車流及停車格位剩餘數，自行開車民眾務必事先查詢國慶焰火周邊停車資訊，如顯示已無剩餘車格，請改搭接駁車進場，各項活動及交通資訊可上官網查詢 (https://2024fireworks.yunlin.gov.tw/)。



雲林縣警察局亦備好為國慶焰火當天交通疏運指導，縣警局六個分局全體動員，預計出動1600名警力，另外中央也會支援400名警力，呼籲民眾儘量搭乘接駁車前往；自行開車的民眾，可至官網查閱道路管制、調撥以及停車資訊。2024國慶焰火在雲林精彩可期，當天若湧入車潮達到管制區安全容許上限，警方也會立即啟動滿場機制，屆時請鄉親配合。



為了讓民眾在出門前能知道國慶焰火的資訊，計畫處為焰火官網特別準備了現場人潮燈號儀表板，燈號分為舒適、普通、略擠、擁擠、管制等5個等級，民眾可即時了解主觀賞區和11個建議觀賞區的人潮狀況。此外，人潮燈號儀表板介接google地圖的即時路況，民眾出門前就可查看哪些路段通行速度較慢、哪些路段正在塞車，了解即時路況做好心理準備。

▲計畫處於焰火官網準備了現場人潮燈號儀表板，燈號分為舒適、普通、略擠、擁擠、管制等5個等級，民眾可即時了解主觀賞區和11個建議觀賞區的人潮狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）