林保署南投分署19萬公頃獲FSCTM森林認證　辦理12場國小宣導會

▲林業保育署南投分署去年通過FSCTM森林認證。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

全球環境保護意識提高、森林永續經營漸受重視，林業保育署南投分署為提升國產木材自給率，啟動人工林的經營與收穫，經過多年努力，轄區超過19萬公頃於112年順利通過「FSCTM森林認證」，代表對森林經營理念和環境承諾與國際標準接軌。

林保署南投分署指出，森林管理委員會（Forest Stewardship Council，FSCTM）認證制度是全球最受認可的國際森林驗證標準之一，包括森林管理（FM）及產銷監管鏈（CoC）兩種範疇，適用於所有林產品相關產業，包括製造、加工及銷售木質品及紙製品等；企業和消費者通過認證可保護森林生態系統及生物多樣性，並確保當地社區、原住民及勞工的權益，兼顧環境、社會和經濟三面向，通過驗證的組織則可於產品上使用其商標，提升消費者的認同。

▲林業保育署南投分署志工赴中、彰地區國小辦理FSC宣導會。

南投分署表示，台灣已有逾300多家企業獲FSC認證，日常所使用的舒潔衛生紙、金百利鋁箔包等都使用FSC認證的材料；為推廣森林永續經營的重要性，奧萬大志工們今年至彰化及台中等地國小辦理12場宣導活動，透過深入淺出的解說、生動的影片及遊戲的方式，並贈送台灣杉及柳杉製作的鉛筆，讓學童能充分體驗國產材之美，並認識FSC森林驗證及台灣木材標章，以共同守護地球，促使林業永續發展，將減碳的森林經營理念紮根下一代。

南投分署說明，也透過教育訓練與內化，落實各項森林施業評估與監測，滾動式調整經營計畫，定期公布社會及環境監測資料等，以減少伐採對生態環境的影響，保護生物多樣性，同時尊重原住民文化、勞工權益，聆聽各界意見與需求，以符合FSC10項經營原則及準則，達到兼顧環境、社會及經濟三面向的目標。