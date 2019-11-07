【廣編】金百利台灣榮獲FSC (森林管理委員會)亞太領袖獎

▲FSC全球總裁Kim Carstensen(右)於FSC亞太商業論壇上頒發FSC亞太領袖獎, 金百利克拉克台灣分公司總裁代表領獎。



【廣編】

圖、文／金百利提供

對抗全球氣候暖化危機，永續森林驗證管理成為關鍵解方之一！致力在全球制定負責任森林管理標準守護熱帶雨林和原始林、被視為目前國際最嚴謹森林驗證系統的Forest Stewardship Council (森林管理委員會)，10月下旬於上海舉辦「FSC 2019亞太商業論壇」，吸引120多位橫跨森林供應鏈的企業代表與會，針對如何透過FSC森林驗證標章，強化綠色消費行為與提升森林保護效益等議題交流。論壇上，FSC全球總裁Kim Carstensen並首度頒發「FSC亞太領袖獎」予致力推廣FSC驗證商品與大眾綠色消費意識之企業，金百利克拉克台灣分公司與旗下舒潔品牌長期投入FSC大眾教育宣導，提升民眾對FSC標章的認知，成為獲獎的八家企業之一。

本次FSC亞太商業論壇適逢FSC組織成立25周年，特別設立「2019 FSC亞太領袖獎」，肯定長期致力在市場樹立綠色永續典範的企業。獲獎的八家企業遍布亞太市場，包括金百利克拉克台灣分公司與舒潔品牌、韓國每日乳業、宜家家居中國、馬來西亞Sunway購物中心集團、以及利樂包裝等。