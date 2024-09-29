野外摘8朵蘑菇捨不得吃　陸婦人「全留給老公」害中毒瀕死！

▲胡阿姨發現的白色大蘑菇。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州胡阿姨日前赴景區遊玩，發現大雨後長出了不少蘑菇，就採了8朵白色、灰色的野生蘑菇回家。回家之後，婦人捨不得吃，把全部蘑菇都留給老公吃，結果老公吃完之後馬上中毒，送醫後很快陷入昏迷，肝、腎、心臟在內的多器官都出現嚴重損傷。

根據《錢江晚報》報導，胡阿姨平常各種蕈菇看多了，覺得自己有辨別菌類的能力，才會採摘野外的蘑菇回家，當天她總共採了8朵，其中5朵是白色的，3朵是灰色的。

回家之後，胡阿姨發現2朵白色的蘑菇在路上碎掉了，就用剩下的6朵蘑菇，加上青菜跟麵條、剩飯煮成一鍋「蘑菇麵飯」，她自己捨不得吃，準備全部留給老公吃。

胡阿姨的老公張大伯回來之後，馬上吃了大半碗蘑菇麵飯，還喝了不少酒，結果晚上就開始噁心、嘔吐、拉肚子，張大伯以為是酒喝多了，沒想太多，但到了晚上感覺腰背疼痛難忍，還開始發熱。

▼張大伯吃了全部的蘑菇，中毒命危。（圖／翻攝微博）



隔天，張大伯就被送到醫院了，醫師發現他明顯有中毒的症狀，詢問之後，懷疑是蘑菇中毒，而張大伯也很快陷入昏迷。檢驗結果顯示，張大伯情況嚴重，肌酸激酶22252U/L，超正常值100多倍，咖啡尿，橫紋肌溶解；肝功能不全；腎功能損傷。

入院3天後，張大伯心功能急劇惡化，隨時會有生命危險，醫師緊急使用了葉克膜，在使用葉克膜7天之後，張大伯的情況才終於穩定下來，目前身體正慢慢恢復當中。

醫師也比對了胡阿姨採摘的蘑菇，認為張大伯可能同時吃下了兩種毒菇，白色的是鵝膏菌類的「白毒傘」，會嚴重影響肝功能，導致肝功能衰竭，人吃一點點就有可能身亡。

灰色的則是「亞稀褶紅菇」，也是一類高致死的毒蘑菇，主要導致肌肉溶解並引發腎衰竭，嚴重者可有心臟毒性，張大伯心跳驟停的罪魁禍首就是「亞稀褶紅菇」。