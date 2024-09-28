彰化4天3騎士遭撞死！相距僅百公尺　議員要求改善...警加強取締

▲彰化和美鎮彰美路發生騎士遭撞死亡車禍。（圖／議員賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市介壽北路昨(27日)發生1起69歲騎士與轎車相撞，送醫後宣告不治，由於和美鎮彰美路於24日、26日也發生2名騎士遭撞身亡，而且2起車禍僅相距272公尺、縣議員賴清美指出，短短4天接連有3名騎士遭撞意外身亡，請交通處要研議有否設計改善的空間，和美警分局則表示將加強違規取締，並提高見警率。

賴清美指出，24日上午7點多1名張姓男子要前往彰濱廠上班途中，行經和美鎮彰美路3段與嘉犁派出所前嘉鐵路口時發生車禍，送至秀傳醫院急救，傷重不治，而9月26日下午約15時51分於彰美路三段前又發生一名黃姓騎士身亡，2起車禍僅距離272公尺。

▲轎車相撞彰化市男騎士送醫不治。（圖／民眾提供）

昨(27日)上午7點多，彰化市一名69歲男子騎機車由介壽北路108巷1弄北往南駛出，鄭女開車由大埔路270巷西往東行駛，雙方發生碰撞，騎士當場倒地，送秀傳醫院急救，仍因腦部受到重創宣告不治。

賴清美指出，彰美路短短3天，就發生2件的死亡車禍，距離僅只有200多公尺，來往車輛請小心駕駛，辛苦警察人員，也請交通處要研議有否設計改善的空間。

▲轎車相撞彰化市男騎士送醫不治。（圖／民眾提供）

和美警分局則表示，縣警局交通隊會同和美分局到場會勘，並研議針對彰美路加強各項違規取締，以及規劃防制交通事故勤務，並提高見警率。另加強轄區事故案例宣導並利用分局臉書、地方社群、LINE、IG、Thresds群組等網站及村里廣播系統、LED跑馬燈等，宣導轄區民眾上班提早出門，嚴守不趕時、不闖紅燈、不超速的觀念，並隨時注意前方狀況，若有身體不適勿勉強上路，以確保自身安全。