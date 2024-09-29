山陀兒路徑有變化　影響最大地區變了

▲吳聖宇說，山陀兒颱風結構正在逐漸好轉。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇提醒，由於山陀兒颱風預報路徑的變化，預估此次受影響最大的區域可能調整為花東、恆春半島以及南部山區一帶，但是其他地方也不能掉以輕心。

吳聖宇在臉書說，山陀兒颱風結構正在逐漸好轉，深厚的高空槽線正為它帶來良好的輻散外流，因此有可能很快就會發展為中度颱風，同時暴風圈也會逐漸擴大，尤其來到台灣附近後，颱風本身環流加上東北季風匯入，風場範圍將會明顯擴大，半徑預估可能來到250公里，已經算是一個大而強的颱風。

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吳聖宇表示，對台灣的影響來說，今天仍是颱風外圍環流的東北風到偏北風影響，迎風面的東半部、恆春半島等地降雨較明顯，西半部大致為多雲或有陽光的天氣，山區有局部短暫陣雨機會；風力部分提醒在嘉義以北沿海、東半部沿海、恆春半島沿海等地有強陣風出現的可能性。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



吳聖宇指出，周一颱風進入巴士海峽，暴風圈邊緣預估晚間會開始接觸恆春半島、東南部陸地，降雨仍集中在大台北、東半部、恆春半島一帶，雨勢會逐漸變大，下半天到晚間在南高屏一帶也會陸續開始有降雨機會，桃園以南到嘉義以北這一塊區域降雨仍然較少，主要是山區有短暫陣雨機會；各地沿海普遍都將有強陣風，比較內陸的地區也會慢慢有風勢出現。

吳聖宇提醒，周二白天颱風中心逐漸接近恆春半島，晚間就可能會相當接近（或登陸）恆春半島，暴風圈也將會逐漸由南往北陸續籠罩花蓮以南、雲林以南區域，包括花東、恆春半島、嘉南高屏等地雨勢明顯，尤其是台東、恆春半島、高屏山區要特別注意大量降雨。

吳聖宇分析，北邊一點的宜蘭、大台北到桃園一帶，也會有一陣一陣的大雨出現，至於雲林以北、新竹以南這一塊區域受中央山脈地形屏障比較明顯，降雨仍然較少，集中在山區為主；各地預估普遍都會有強陣風，尤其是颱風中心靠近的台東、恆春半島一帶風力將會最大，西半部沿岸因台灣海峽地形作用，風力也會明顯較大。

吳聖宇提到，周三颱風中心可能沿著東岸逐漸北上，暴風圈籠罩全台灣，各地風雨都比較明顯，雨勢最大的地方預估仍是在花東、恆春半島、南部山區一帶，晚間起宜蘭、北部地區雨勢也將隨颱風中心靠近，雨勢有增強的趨勢。

▼未來降雨趨勢圖。（圖／氣象署）



吳聖宇說，風力部分應該各地都有較強陣風，颱風環流已經算是包圍整個台灣，不過這時它的結構應該已經明顯被地形干擾破壞，颱風內核的強度將會逐漸減弱，因此風力的部分能有多少表現，反而要看颱風外圈的強風會涵蓋到哪些區域而定。

吳聖宇表示，周四颱風將加速向東北離開，下半天之後暴風圈可望脫離陸地，後期速度夠快的話，包括海上颱風警報在內都可望在入夜後陸續解除；白天期間降雨最明顯的地方，會轉移到中北部山區一帶，尤其是北部山區仍可能有明顯較大量降雨。

吳聖宇指出，周五到下周末基本上就是後續東北季風南下影響，迎風面地區仍有局部短暫陣雨，各地沿海也還是會有較強陣風發生的機會；後續因為是東北季風南下，自然也就沒有西南氣流等影響的機會，這就是夏天颱風跟秋天颱風最大的差異。

吳聖宇提到，至於這個颱風會不會有共伴效應？目前來看應該會有，不過發生區域並沒有直接落在台灣陸地上空，預估南北風明顯交會的位置應該會落在台灣北方海域（東海、黃海一帶），除非東北季風南下時間比預報來得提早，不然似乎共伴效應對陸地上的影響有限；北部、東北部一帶要注意的是當颱風中心來到台灣東北部海面後，颱風本身環流跟雪山山脈交會可能產生的顯著降雨。

吳聖宇提醒，由於颱風預報路徑的變化，預估此次受影響最大的區域可能調整為花東、恆春半島以及南部山區一帶，但是其他地方也不能掉以輕心，提醒大家趁今天早點做好該有的防颱準備，並且隨時注意最新的颱風預報資訊。