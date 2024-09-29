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台中母嬰相擁遺骨「埋葬5千年」照片瘋傳　學者：因疫情死亡

▲▼台中安和遺址讓國外媒體驚豔的母抱子人類遺址。（圖／科博館提供、翻攝自YouTube國立自然科學博物館）

▲台中安和遺址母嬰遺骨「埋葬超過5千年」，學者推測「是因疫情死亡」。（圖／科博館提供、翻攝自YouTube國立自然科學博物館）

文／中央社

近日網路熱烈討論台中安和遺址發現的母嬰遺骨，學者推估，母嬰可能因疫情死亡，但明顯的是，過去與現今環境與地貌有很大不同，提醒可能因氣候變遷，劇烈影響未來的生活環境。

近日有網友在臉書（Facebook）發文，分享1張在台中安和遺址發掘出大坌坑文化中，1具婦人抱著嬰兒的遺骨照片，並介紹遺址文化資訊，引發熱烈討論。

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台中安和遺址讓國外媒體驚豔的母抱子人類遺址。（圖／科博館提供）

▲台中安和遺址讓國外媒體驚豔的母抱子人類遺址。（圖／科博館提供）

依據台中市文化資產處資料指出，安和路考古遺址位於西屯區協和里，分布範圍為台灣大道、安和路與朝馬路交會處的大肚台地東側緩坡上，綜觀考古遺址過往發掘，及周邊採集所見內涵與文化特色，為承接新石器時代早期的大坌坑文化至中期的牛罵頭文化，遺址目前規劃為安和公園。

國立自然科學博物館網站介紹指出，民國104年在400平方公尺的台中安和遺址現場，科博館屈慧麗博士的團隊，挖掘出48具排列整齊的人骨、許多陶片以及鯊魚牙齒等生態遺留，說明這是一個保存相當完整的墓葬群，也代表當時此地距離海岸線相當近。

其中，有1具人骨為年輕的媽媽，俯視著懷中6個月大的嬰兒，這對出土的人骨已經埋葬了5000年，成人遺骨上的特徵顯示為年輕女性，大約20至25歲，身高約160公分；嬰兒約50公分，無法看出性別，從身長與骨骼狀況判斷其出生6個月內，目視可見成人遺骨右上顎缺側門齒2與犬齒，左上顎缺齒至少2顆，推測可能與從前原住民盛行的拔牙習俗有關。

▲▼台中安和遺址母嬰遺骨相擁 學者估埋葬5000年可能因疫情死亡。（圖／翻攝自YouTube國立自然科學博物館）

▲台中安和遺址母嬰遺骨相擁。（圖／翻攝自YouTube國立自然科學博物館）

屈慧麗接受中央社記者電話訪問時表示，當時台中進行安和自辦市地重劃區，挖出大量史前遺跡，經搶救劃定安和遺址，遺址發現時有兩層，上層是時代較晚的牛罵頭文化，下層為大坌坑文化，發現人骨的墓葬群為大坌坑文化。

大坌坑文化距今5000至4200年前，分布全台包括北部、台中、台南、屏東、高雄、台東、花蓮等地都有遺跡，這群人很會航海分布全島各地，中部的安和遺址發現至今仍有科博館不斷發掘文物出來，得以研究早期的環境與生活樣貌。

屈慧麗提到，從安和遺址中的48具遺骨中，第13具發現數百顆鯊魚牙及第43具仿鯊魚牙閃玉項鍊陪葬，可以推估當時台中遺址離海岸線應是非常近，表示先民的生態環境與現在非常不同，「我們應該要特別注意背後的意涵，氣候變遷可能造成天災，甚至生活環境的改變」。

至於網友討論母嬰是否因遭遇天災死亡，屈慧麗指出，這48具遺骨發現時排列整齊，且有部分有精美的陪葬品，與龐貝古城發生天災時死者埋葬的情況截然不同；初步推估母嬰同時死亡原因，可能是因為疫情相繼死亡，在家人協助下一同安葬，遺址雖在筏子溪旁，但氾濫能量小於大里溪，推斷不至於因溪水造成大量先民死亡。

科博館針對安和遺址考古成果，在人類文化廳的古代人說故事展區，有完整系列展出，包括母嬰人骨、小米稉稻、鯊魚牙玉飾及陶片等；另外，文化部文化資產園區即日起至114年3月2日，展出位於馬祖的國定亮島島尾遺址考古成果，以及安和遺址48具遺骨中，出土的第一具人骨，歡迎民眾前往參觀。

目前在台中發現早的史前人類。 4,800 年前的台中少婦抱著她六個月大的孩子。 台灣台中，大坌坑文化，西元前 2800 年。照片是一名年輕媽媽，估計年齡在 20 至 25 歲之間，身高...

劉光正發佈於 2024年9月25日 星期三
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