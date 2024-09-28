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她網購貼身衣物　拆開驚見「密集棕色顆粒」還有蟲在爬

▲▼密密麻麻！內褲上都是蟲 一票人看照片嚇傻：太噁了。（圖／翻攝自Northern Beaches Mums Group）

▲她網購貼身衣物，拆開驚見「海量小蟲」照片噁炸。（圖／翻攝自Northern Beaches Mums Group）

記者趙蔡州／綜合報導

現代網路購物非常方便，動動手指就能把東西買回家，有一名外國女網友投訴，她日前透過網路買了一間月經褲（生理褲），不料收到包裹後拆開一看，內褲上布滿了海量的棕色顆粒，甚至還有小蟲子在布料上爬來爬去，貼文一出立刻引發網友熱議。

根據美國New York Post報導，這位女網友在臉書社團Northern Beaches Mums Group發文，指控她日前透過網路購買了某牌的月經褲，好不容易等到包裹送到，當她興奮的拆開一看，卻看見內褲上布滿了疑似蟲子屍體＋紙屑的棕色顆粒，還有許多活著的不明小蟲在上面爬來爬去，讓她大罵「這些是什麼鬼？」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「現在馬上內褲跟蟲子一起丟出你的房子」、「這太誇張了」、「我搜了Google，這些蟲很像是白蟻」、「密集恐懼症快發作了」。

有網友建議原PO，應該立刻向品牌方回報，或聯繫政府相關部門，因為這種情況可能涉及檢疫法，「可能存在生物安全風險」，也有人建議「你應該馬上打電話害蟲防治中心」。

對此，原PO事後回應，她已經使用吸塵器，把所有掉到地板上的顆粒跟蟲子清除，還將被影響的區域徹底清潔一遍，至於被蟲子「寄宿」的月經褲，她並未提及如何處理。

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