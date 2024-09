她網購貼身衣物　拆開驚見「密集棕色顆粒」還有蟲在爬

▲她網購貼身衣物,拆開驚見「海量小蟲」照片噁炸。(圖/翻攝自Northern Beaches Mums Group)

記者趙蔡州/綜合報導

現代網路購物非常方便,動動手指就能把東西買回家,有一名外國女網友投訴,她日前透過網路買了一間月經褲(生理褲),不料收到包裹後拆開一看,內褲上布滿了海量的棕色顆粒,甚至還有小蟲子在布料上爬來爬去,貼文一出立刻引發網友熱議。

根據美國New York Post報導,這位女網友在臉書社團Northern Beaches Mums Group發文,指控她日前透過網路購買了某牌的月經褲,好不容易等到包裹送到,當她興奮的拆開一看,卻看見內褲上布滿了疑似蟲子屍體+紙屑的棕色顆粒,還有許多活著的不明小蟲在上面爬來爬去,讓她大罵「這些是什麼鬼?」

貼文一出立刻引發網友熱議,有人說,「現在馬上內褲跟蟲子一起丟出你的房子」、「這太誇張了」、「我搜了Google,這些蟲很像是白蟻」、「密集恐懼症快發作了」。

有網友建議原PO,應該立刻向品牌方回報,或聯繫政府相關部門,因為這種情況可能涉及檢疫法,「可能存在生物安全風險」,也有人建議「你應該馬上打電話害蟲防治中心」。

對此,原PO事後回應,她已經使用吸塵器,把所有掉到地板上的顆粒跟蟲子清除,還將被影響的區域徹底清潔一遍,至於被蟲子「寄宿」的月經褲,她並未提及如何處理。

Mom shares disgusting bugs she found hidden inside period undies: ‘Get them out of your house nowww’ https://t.co/ecUXIJJp8K pic.twitter.com/k14eFrmwxu