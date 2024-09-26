她洗完澡「都不穿內褲」　媽嘆壞習慣！網戰翻：改穿四角褲

▲原PO在家不穿內褲。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

平時在家會穿內褲嗎？一名女網友發文表示，她在家已經有一段時間沒穿內褲了，但自從被媽媽發現後，對方總常摸她屁股，確認她有沒有穿，還指責這是壞習慣、到底跟誰學的？因此她也納悶，不穿內褲有這麼嚴重嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「女生在家不穿內褲」為標題發文，提到她現在與父母同住，已經有一段時間都沒穿內褲了，洗完澡後都是穿蓋到膝蓋的連身裙，然而媽媽得知後，便時不時摸她屁股，確認她有沒有穿內褲，只要發現沒穿，就會把她趕去房間穿。

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媽媽甚至還說，不穿內褲是壞習慣，她從沒這樣教過，到底是向誰學的？若之後再發現就掀起來，或把裙子剪了。原PO透露，平時爸爸在家，她都會很小心自己的裙子，且外出也都會出內褲，她不過是洗完澡到隔天出門前的這段時間不穿，真有這麼嚴重？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可能是因為爸爸在」、「自己一個人住沒差，若在自己房間也沒關係，在客廳或有其他家人在的地方就要尊重家人」、「本來一起生活就要考慮其他同住家人的感受」。也有網友認為，「很多女生都這樣吧？比較通風」、「我洗完澡也都穿連身裙不穿內褲啊，很通風欸」、「我也是穿長的睡衣，裡面全空」。

也有網友認為媽媽的舉動不妥，「媽媽也不代表可以摸女兒屁股啊，你問問她時不時摸別人屁股是什麼壞習慣？還說要掀起來」、「我媽如果時不時來摸我屁股，我會先跟她翻臉」。另有網友則建議，「你可以改穿男生四角內褲，寬鬆版的那種，我在家都直接當短褲穿」。