　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她洗完澡「都不穿內褲」　媽嘆壞習慣！網戰翻：改穿四角褲

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO在家不穿內褲。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

平時在家會穿內褲嗎？一名女網友發文表示，她在家已經有一段時間沒穿內褲了，但自從被媽媽發現後，對方總常摸她屁股，確認她有沒有穿，還指責這是壞習慣、到底跟誰學的？因此她也納悶，不穿內褲有這麼嚴重嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「女生在家不穿內褲」為標題發文，提到她現在與父母同住，已經有一段時間都沒穿內褲了，洗完澡後都是穿蓋到膝蓋的連身裙，然而媽媽得知後，便時不時摸她屁股，確認她有沒有穿內褲，只要發現沒穿，就會把她趕去房間穿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

媽媽甚至還說，不穿內褲是壞習慣，她從沒這樣教過，到底是向誰學的？若之後再發現就掀起來，或把裙子剪了。原PO透露，平時爸爸在家，她都會很小心自己的裙子，且外出也都會出內褲，她不過是洗完澡到隔天出門前的這段時間不穿，真有這麼嚴重？

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可能是因為爸爸在」、「自己一個人住沒差，若在自己房間也沒關係，在客廳或有其他家人在的地方就要尊重家人」、「本來一起生活就要考慮其他同住家人的感受」。也有網友認為，「很多女生都這樣吧？比較通風」、「我洗完澡也都穿連身裙不穿內褲啊，很通風欸」、「我也是穿長的睡衣，裡面全空」。

也有網友認為媽媽的舉動不妥，「媽媽也不代表可以摸女兒屁股啊，你問問她時不時摸別人屁股是什麼壞習慣？還說要掀起來」、「我媽如果時不時來摸我屁股，我會先跟她翻臉」。另有網友則建議，「你可以改穿男生四角內褲，寬鬆版的那種，我在家都直接當短褲穿」。

ET快訊
不是第一次！楊繡惠被罵「賤」　節目現場爆哭開噴
時速190狂追！國道3死　倖存23歲男遭收押
楊繡惠直播大哭！　徐乃麟反問當下為何不說：我沒那麼大尾
快訊／4月女嬰活活餓死　高雄狠母現身認屍
台灣人峇里島搞詐騙！　102人押解返台
21歲女大生練車考照出事了！　媽媽頂替被抓包
美國模式預測　準燕子「登陸台灣」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵票價也評估調漲　陳世凱表態：尊重但盼考量公共運輸責任

演唱會搖滾區、看台區怎麼選？　網揭8大優缺點搶票前必看

AI席捲設計領域！「數位媒體設計科系」成為高中生關注焦點

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」　她納悶：為什麼那麼熱衷

5成縣市不提供「非犬貓救援」　動團批：連一隻鳥都沒辦法救

她洗完澡「都不穿內褲」　媽嘆壞習慣！網戰翻：改穿四角褲

高鐵南延「進高雄」陷10年交通黑暗期　陳世凱：採潛盾工法降影響

霸佔診間+投訴！婦產科醫「遭病人糾纏」崩潰： 只能下跪求她離開

施景中還原「篩BNT後遺症」始末　批柯文哲「1舉動」搶收割

連30年辦國慶升旗！桃園張老旺砸40萬掛2萬面國旗　今年再換地點

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

5700元畢旅「淋雨、吃即期麵包」　國3生炸鍋！校方：有請自備雨具

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

林襄狂吃保健品保養　現41公斤體力不如從前

高鐵票價也評估調漲　陳世凱表態：尊重但盼考量公共運輸責任

演唱會搖滾區、看台區怎麼選？　網揭8大優缺點搶票前必看

AI席捲設計領域！「數位媒體設計科系」成為高中生關注焦點

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」　她納悶：為什麼那麼熱衷

5成縣市不提供「非犬貓救援」　動團批：連一隻鳥都沒辦法救

她洗完澡「都不穿內褲」　媽嘆壞習慣！網戰翻：改穿四角褲

高鐵南延「進高雄」陷10年交通黑暗期　陳世凱：採潛盾工法降影響

霸佔診間+投訴！婦產科醫「遭病人糾纏」崩潰： 只能下跪求她離開

施景中還原「篩BNT後遺症」始末　批柯文哲「1舉動」搶收割

連30年辦國慶升旗！桃園張老旺砸40萬掛2萬面國旗　今年再換地點

台中犬貓收容爆棚！年逾300隻孤兒　棄養飼主列黑名單

技職研發典範　全球前2%頂尖科學家榜單崑山科大入榜數私科第一

高鐵票價也評估調漲　陳世凱表態：尊重但盼考量公共運輸責任

川普稱「數度遭伊朗暗殺」：槍枝包圍前所未見！　美情報當局證實

「今早才做追蹤」方文琳認了罹食道癌　經紀人發聲曝最新近況！

向潘威倫致敬　統一獅號召傳統應援助威

演唱會搖滾區、看台區怎麼選？　網揭8大優缺點搶票前必看

北市公布酒駕累犯27名　罰鍰最高36萬是他們！

穩賺不賠！婦匯款百萬投資「還跟行員報明牌」　彰化警及時阻詐

中共發射洲際彈道導彈　外交部譴責：理性自制！停止破壞和平穩定

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

生活熱門新聞

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

準燕子醞釀中！　2地恐風大雨大

燕子估周末生成恐中颱　「貼著北上」全台下3天

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

486先生住院了！決定動手術「越來越嚴重」

快訊／變天！　2縣市大雨特報

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

國營妹想跳科技業　內行人急勸：想清楚

男同學長相超普！「1科系畢業」狂交女友

婚禮小物送什麼　全場點名1東西超NG

準燕子颱風下周靠近恐發布警報　北東風雨「進入高風險範圍」

快訊／雨勢升級！2縣市豪雨特報　嚴防雷擊

「準燕子」大小是關鍵　這狀況更靠近台灣

更多熱門

相關新聞

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」她納悶

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」她納悶

情侶難免會有一些比較親密的舉動，近日有網友發文表示，男友很喜歡摸她的胸部，只要在家，對方時不時就會摸個幾下，讓她想知道，男生為什麼會這麼愛摸另一半的胸部？貼文曝光後，掀起網友討論。

「3大NG行為」恐讓私密處搔癢、飄異味

「3大NG行為」恐讓私密處搔癢、飄異味

見識「竹科太太」炫耀嘴臉　工程師也傻了

見識「竹科太太」炫耀嘴臉　工程師也傻了

追到手改口AA！男友要求房各付一半：只是先配合妳

追到手改口AA！男友要求房各付一半：只是先配合妳

未婚夫嗆「收小聘是賣女兒」！她認清：不嫁了

未婚夫嗆「收小聘是賣女兒」！她認清：不嫁了

關鍵字：

內褲在家Dcard

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

許聖梅「曝張善為罹病關鍵原因」

「妳丈夫入獄，我當妳老公」　人妻遭朋友猥褻崩潰

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

準燕子醞釀中！　2地恐風大雨大

陳致遠蹭周思齊多荒謬？他用蘿拉事件神比喻

2女大生撿到一包金條很害怕　價值超過182萬

楊繡惠被辱罵賤正式反擊乃哥也回罵

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話

45歲男沒跟家族旅遊　母返家驚見他躺床死亡

燕子估周末生成恐中颱　「貼著北上」全台下3天

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面