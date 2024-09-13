巨型金塊「源自於地震」　澳科學家解開謎團

記者張方瑀／綜合報導

地質學家長期以來一直對巨大金塊的形成過程感到困惑，但現在，澳洲學者的一項最新研究可能已經找到了答案。最新研究顯示，地震可能是巨大金塊形成的關鍵。

綜合外媒報導，地球上約75%的金來自石英裂隙中的礦物，理論上，金應該會隨著熱液均勻分散在石英脈中；然而，不同於其他金礦床，石英中的金礦床常常會聚集成大塊金塊，而不是均勻分佈，這種情況一直讓科學家頭痛。

▲石英中的金礦床常常會聚集成大塊金塊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



由澳洲蒙納許大學（Monash University）地質學家沃伊西（Chris Voisey）帶領的團隊於9月2日在《自然地球科學》發表的最新研究指出，他們發現大型金塊主要出現在造山帶金礦床中，通常位於地下約6至12公里處，而這些礦床通常在地震期間形成。

研究團隊指出，石英是一種壓電礦物，當它受到地質壓力時會產生電荷。他們推測，地震產生的壓力波會使岩石破裂，讓富含金的熱液推入石英脈，接著使石英產生電荷，而這些電荷與溶解的金發生反應，使金沉澱並固化在石英脈中。

沃伊西解釋，「溶解在溶液中的金會優先沉積在石英脈中已經存在的金顆粒上。」他進一步說明，「金本質上是作為進一步反應的電極，它會利用附近石英晶體產生的電壓。」這種現象導致金在石英脈中不斷累積，最終在一次次地震後，形成巨大的金塊。

沃伊西也強調，這項研究結果並不代表能輕易找到金礦，「這可以告訴你石英脈在哪裡，但不能告訴你這些石英脈中是否含有金礦。」