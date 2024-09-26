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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷樑倒數！林右昌長文談政績　暗諷「卸任後很多事變不一樣了」

▲▼民進黨 下鄉宣講 反濫權 護民主 記者會 林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前基隆市長、民進黨秘書長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

罷免基隆市長謝國樑案將於10月13日舉行投票，距離今（26日）只剩17天。對此，前基隆市長林右昌昨晚寫下千字長文，以「身為前市長，說說現在基隆罷樑的心情」為題，提及過往參選原因、任內政績，他認為，自己8年的建設徹底翻轉基隆，更留下近「二十年來基隆最好的財政」，但文末他指出現在基隆市府的人事變動感嘆，卸任近兩年，很多事情似乎變得很不一樣了，市政府一定發生了什麼事。

林右昌昨晚以「身為前市長，說說現在基隆罷樑的心情」為題發出長文，他先是提及，基隆為什麼成為最不快樂，最不幸福的城市？市長施政滿意度總是全國最後一名？出外的基隆人，不太敢說自己是基隆人！面對這樣的狀況，他想奮力為家鄉做些努力，所以下定決心參選市長。

林右昌表示，他希望用自己的專業與能力改變基隆，剛跑選舉時，最常聽到的兩句話就是「基隆都是山，發展無路，所以誰來當市長都一樣」、「基隆是傳統的深藍選區，就算國民黨市長做得再爛，派顆西瓜躺著選也會贏」

林右昌說，是阿！國民黨在基隆完全執政數十年，市長、立委、議長與議會完全掌控，這種聲音就像魔音穿腦一樣，不斷迴盪洗腦，綁架制約著基隆人，雖然是不可能的任務，但感謝基隆市民最後用101010張選票，讓他有機會證明基隆可以改變，也能夠改變。

接著，林右昌指出「過往政績」，凡事起頭最難，真的很難，但在基隆財政狀況極差，負債高達124億多元之下，他透過有創意的計畫以及高度執行力大量爭取到中央經費，基隆總預算從165億增加到220億元，在八年內推動完成無數件軟硬體建設，徹底翻轉了基隆。

林右昌指出，每個完成的政績背後，都有許多他跟市府同仁一起克服困難的故事，沒有一件是簡單的！為了工程品質，他跟同仁一起冒險爬上城際轉運站大頂棚的屋頂督工；甚至凌晨12點多，還在海洋廣場巡工地，跟設計師與營造廠討論尋找解決方案，自己做事情的態度，一貫就是實事求是，面對問題積極解決問題。

林右昌認為，雖然很可惜民進黨沒有贏得市長選舉，但民主政治本就沒有那個政黨是永遠執政的，選輸難過，但一天就過去了，還是衷心期盼接任的謝市長能在他八年打下的基礎上，繼續努力建設基隆，畢竟這才是基隆之福。

談到「卸任時，留下了什麼給謝國樑市長呢」林右昌指出，他留下了有八年執政經驗的事務官團隊給謝市長，但他們並不是他的人，更非附庸從屬於他，他們是基隆市也是國家的人才資產；其次，他留下了基隆市近「二十年來最好的財政」，大幅減債約60億將近一半，還有一、二十億已經跟中央爭取到的經費給謝市長，他認為謝國樑會比自己接任張前市長時，窘迫的財政狀況好得太多。

林右昌說，他不但留下了八年改變基隆的政績，也留下了完整的建設藍圖和規劃，這是經過八年反覆討論實踐的成果，當然謝市長一定有自己的想法，不需要全部都照他的規劃，但至少謝國樑可以參考，不必從頭從零開始。

林右昌話鋒一轉表示，不過，他卸任近兩年來，很多事情似乎變得很不一樣了！市政府傳出劇烈人事異動，好多位副處長層級同仁被調往完全不是專業領域的單位，業務執行主力的科長層級更是大風吹，據聞有數十位非常優秀的公務員，離開了基隆市政府或選擇退休，這都是基隆的損失。

林右昌認為，其實，經營市政跟經營企業有異曲同工之妙，人才最重要，甚至比錢還重要！有人才才能做事，如果沒有人才只有唯唯諾諾的奴才，就算有錢也只能幹蠢事。

最後，林右昌強調，他擔任市長時，從不罵公務員同仁，討論跟誘導是帶領同仁的方式，鼓勵大家勇於表達意見，花了八年好不容易打造一種勇於任事的團隊文化，但現在似乎完全不一樣了，可想而知，市政府一定發生了什麼事情！

▼基隆市長謝國樑。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼為感謝罷樑期間黨內仗義直言同志，基隆市長謝國樑特地宴請幾名雙北市議員表達感謝之意。國民黨秘書長黃健庭、新北市議員黃心華、台北市議員柳采葳等出席。（圖／記者湯興漢攝）

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