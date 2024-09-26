醒吾科大女宿停水3天「700學生外逃洗澡」　校方：抽水馬達故障

▲醒吾科大學生投訴，女生宿舍停水三天，嚴重影響學生作息與健康，卻不見校方任何積極作為或補償措施。（圖／讀者提供）

記者許敏溶／台北報導

醒吾科技大學女生宿舍本周一（23日）突然停水。該校女學生投訴，到昨天已連續停水三天，七百多名女生不僅無水洗澡、洗衣服，連上廁所也無法沖水，還得花錢買水喝，部分學生甚至直接住飯店，校方卻無任何補償措施。醒吾科大證實停水，主因是抽水馬達故障，昨晚已恢復正常供水，將對此事通盤檢討。

醒吾科大女學生向《ETtoday新聞雲》投訴，指本周一晚上女生宿舍突然停水，到昨傍晚為止，狀況仍然沒有明顯改善。因為突然停水，不僅女生宿舍7百多人都無水洗澡、洗衣服，甚至連上廁所也無法沖水，還得自掏腰包買水喝。

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投訴者表示，隔天周二雖然開始有水，但只有高樓層學生水龍頭滴下極少的水可以稍微沖洗，卻因為水太少導致水溫太燙，或者有極小水流但水質非常混濁，女學生根本不敢洗澡或洗衣服，只好借用校外同學家的浴室洗澡，有的人則是拿著一大包換洗衣服與盥洗用具，搭約半小時公車到運動中心洗澡，甚至有人乾脆直接住飯店。

▲醒吾科大女生宿舍停水，一度出現極小水流但水質非常混濁。▼因為停水，學生無法洗衣服。（圖／讀者提供）

投訴者指出，停水不僅讓女學生面臨生活與衛生問題，更嚴重影響到健康與學習，女學生還得支出額外費用，包括買水或到校外洗衣服或搭公車等，過程中向舍監與校方反映，卻沒有明確的解決方案或行動，也沒有補償學生的相關措施，對學校消極應對深感失望。

醒吾科大回應，本周一晚上因為抽水馬達發生故障，因而影響女生宿舍供水，隔天周二進行檢修後，就有斷斷續續供水，到昨晚已經完全恢復正常。事發後生輔組都有持續對學生說明相關進度，校方也會對此事進行通盤檢討，避免類似事件重演。

▲醒吾科大女生宿舍停水三天，飲水機無法供水，學生只能自掏腰包買水喝。（圖／讀者提供）