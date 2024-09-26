　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醒吾科大女宿停水3天「700學生外逃洗澡」　校方：抽水馬達故障

▲▼醒吾科大住宿生投訴，宿舍停水三天，嚴重影響學生作息與健康，校方卻不見任何積極作為或補償措施。（圖／讀者提供）

▲醒吾科大學生投訴，女生宿舍停水三天，嚴重影響學生作息與健康，卻不見校方任何積極作為或補償措施。（圖／讀者提供）

記者許敏溶／台北報導

醒吾科技大學女生宿舍本周一（23日）突然停水。該校女學生投訴，到昨天已連續停水三天，七百多名女生不僅無水洗澡、洗衣服，連上廁所也無法沖水，還得花錢買水喝，部分學生甚至直接住飯店，校方卻無任何補償措施。醒吾科大證實停水，主因是抽水馬達故障，昨晚已恢復正常供水，將對此事通盤檢討。

醒吾科大女學生向《ETtoday新聞雲》投訴，指本周一晚上女生宿舍突然停水，到昨傍晚為止，狀況仍然沒有明顯改善。因為突然停水，不僅女生宿舍7百多人都無水洗澡、洗衣服，甚至連上廁所也無法沖水，還得自掏腰包買水喝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投訴者表示，隔天周二雖然開始有水，但只有高樓層學生水龍頭滴下極少的水可以稍微沖洗，卻因為水太少導致水溫太燙，或者有極小水流但水質非常混濁，女學生根本不敢洗澡或洗衣服，只好借用校外同學家的浴室洗澡，有的人則是拿著一大包換洗衣服與盥洗用具，搭約半小時公車到運動中心洗澡，甚至有人乾脆直接住飯店。

▲▼醒吾科大住宿生投訴，宿舍停水三天，嚴重影響學生作息與健康，校方卻不見任何積極作為或補償措施。（圖／讀者提供）

▲醒吾科大女生宿舍停水，一度出現極小水流但水質非常混濁。▼因為停水，學生無法洗衣服。（圖／讀者提供）

▲▼醒吾科大住宿生投訴，宿舍停水三天，嚴重影響學生作息與健康，校方卻不見任何積極作為或補償措施。（圖／讀者提供）

投訴者指出，停水不僅讓女學生面臨生活與衛生問題，更嚴重影響到健康與學習，女學生還得支出額外費用，包括買水或到校外洗衣服或搭公車等，過程中向舍監與校方反映，卻沒有明確的解決方案或行動，也沒有補償學生的相關措施，對學校消極應對深感失望。

醒吾科大回應，本周一晚上因為抽水馬達發生故障，因而影響女生宿舍供水，隔天周二進行檢修後，就有斷斷續續供水，到昨晚已經完全恢復正常。事發後生輔組都有持續對學生說明相關進度，校方也會對此事進行通盤檢討，避免類似事件重演。

▲▼醒吾科大住宿生投訴，宿舍停水三天，嚴重影響學生作息與健康，校方卻不見任何積極作為或補償措施。（圖／讀者提供）

▲醒吾科大女生宿舍停水三天，飲水機無法供水，學生只能自掏腰包買水喝。（圖／讀者提供）

ET快訊
漢堡王開出千萬發票！　中獎門市公布
遭邰智源退出《木曜》！坤達露面首認「沒有聯絡」
獨／「台灣賭神」借13億　澳門賭場輸光賴帳
時速190km一路狂飆　3死追車畫面曝光！
快訊／SOGO新聯名卡　中信銀搶下
快訊／熱帶低壓估24小時內生成燕子颱風　最新路徑曝
女大生弟怒了　轟巨業說謊：對得起死者嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

調查：近3成移工曾遭詐騙　總額估達17億元

竹縣號召百名青年齊力至頭前溪淨溪　展開環境永續志願服務行動

桃花炸裂！10月愛神專寵3星座　TOP1自信稱霸情場

快訊／又有熱帶低壓！估24小時內生成燕子颱風　最新路徑曝

全台最多！在「這地區」生小孩　明年起每胎可領11萬元

【廣編】花王長期扎根兒童清潔安全教育　產官學攜手共創守護校園衛生安全

醒吾科大女宿停水3天「700學生外逃洗澡」　校方：抽水馬達故障

配合修法給預算「行人地獄卻沒改善」　立委批：死亡不減反增

i16滑FB、LINE沒多久「開始升溫」他傻了　一票驚+1：一直發熱

秋天老是疲倦想躺平！懶得煮最依賴外送食物的3個懶人星座

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

林心如送女兒上學爆哭　小海豚「不想嫁」霍建華暗爽XD

夾娃娃機抓到卡皮巴拉！　阿金喜獲新娃叼整路回家

調查：近3成移工曾遭詐騙　總額估達17億元

竹縣號召百名青年齊力至頭前溪淨溪　展開環境永續志願服務行動

桃花炸裂！10月愛神專寵3星座　TOP1自信稱霸情場

快訊／又有熱帶低壓！估24小時內生成燕子颱風　最新路徑曝

全台最多！在「這地區」生小孩　明年起每胎可領11萬元

【廣編】花王長期扎根兒童清潔安全教育　產官學攜手共創守護校園衛生安全

醒吾科大女宿停水3天「700學生外逃洗澡」　校方：抽水馬達故障

配合修法給預算「行人地獄卻沒改善」　立委批：死亡不減反增

i16滑FB、LINE沒多久「開始升溫」他傻了　一票驚+1：一直發熱

秋天老是疲倦想躺平！懶得煮最依賴外送食物的3個懶人星座

調查：近3成移工曾遭詐騙　總額估達17億元

解放軍發射洲際導彈未通報日？　陸國防部：合法發布禁航區和時間

貿協組團參加柏林InnoTrans展　鏈結軌道與交通大廠合作商機

勞動部南分署好時光靚市集28日20萬好禮讓你抽

竹縣號召百名青年齊力至頭前溪淨溪　展開環境永續志願服務行動

遠東新樂觀看全年營收　攜手明基材推環保機能服飾

戰爭人民該怎辦？　賴清德召開全社會防衛韌性委員會提出3大強化

影／蔡英文抱起愛犬「樂樂」逛搜救犬展　互動曝光融化破萬網友　　

健保署建立糖尿病風險模型　陽明交大教授推動AI輔助醫療

漢堡王「開出1張千萬發票」！中獎門市曝光

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

生活熱門新聞

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

醬油瓶見「1現象」千萬別用！營養師：恐會拉肚子

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」她納悶

準燕子醞釀中！　2地恐風大雨大

「已回購，小孩愛吃」是什麼意思？網爆共鳴

燕子估周末生成恐中颱　「貼著北上」全台下3天

回收水桶裝酸辣湯　八方雲集：該分店終止加盟

486先生住院了！決定動手術「越來越嚴重」

國營妹想跳科技業　內行人急勸：想清楚

準燕子颱風「不規則走法」影響時間拉長　粉專曝3地雨彈猛烈

快訊／變天！　2縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

淡江大學女宿廁所天花板崩落慘況曝！女大生嚇壞　校方回應了

淡江大學女宿廁所天花板崩落慘況曝！女大生嚇壞　校方回應了

一名網友在社群平台Threads上PO文表示，在女生宿舍時聽到一聲巨響。看到一堆人跑去廁所，沒想到竟然是廁所天花板掉下來，讓她忍不住心驚：「還好沒人在那邊…嚇爛」。貼文吸引許多網友關注，直呼「好恐怖」、「上廁所上到怎麼死的都不知道」，對此，淡江大學也緊急做出回應。

台大突拆曹永和故居　研究生協會批粗糙：拆除當天才通知住戶

台大突拆曹永和故居　研究生協會批粗糙：拆除當天才通知住戶

東海女大生曾拿會計學會考第二名　老師不捨

東海女大生曾拿會計學會考第二名　老師不捨

東海女大生遭公車輾斃　校方將協助申請畢業證書

東海女大生遭公車輾斃　校方將協助申請畢業證書

老師約「緊身女學生」被酸是色狗　4同事通報竟被告

老師約「緊身女學生」被酸是色狗　4同事通報竟被告

關鍵字：

醒吾科大宿舍停水女學生

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

眾量級家寧被爆「可能有人追求」Andy回應了

楊繡惠偷哭20分不敢讓爸媽知道

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

許聖梅「曝張善為罹病關鍵原因」

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

楊繡惠被辱罵賤正式反擊乃哥也回罵

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

「妳丈夫入獄，我當妳老公」　人妻遭朋友猥褻崩潰

2女大生撿到一包金條很害怕　價值超過182萬

醬油瓶見「1現象」千萬別用！營養師：恐會拉肚子

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面