　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全力反罷免！謝國樑抱病催票　吐心聲「要讓大罷免潮不蔓延出去」

▲基隆市長謝國樑出席連戰連方瑀鑽石婚宴。（圖／記者林敬旻攝）

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

罷免基隆市長謝國樑案將於10月13日舉行投票，距離今（26日）只剩17天。對此，謝國樑受訪談到「罷免案心情」表示，現在心情平靜，剛開始比較有起伏，但後來認為「沒關係，就繼續努力做事」，他的主要訴求，並不是把同意票降低於到4分之1以下，而是把不同意罷免票催出來，超過罷免票。他呼籲，這場罷免將影響到全國的「大罷免潮」，請各位市民一定要出來投不同意罷免票，「如果謝國樑不幸被罷免，明年罷免會非常頻繁」。

謝國樑於節目《POP撞新聞》透露自己得了流感，發燒到攝氏39度，但依舊受訪提及「對於罷免案的心情」，自己現在比較平靜，必須坦言，一開始心情比較起伏，剛當選就有人準備要罷免自己，除了新聞報導外，這一年來基隆坊間不斷有很多討論，自己也不知道該怎麼辦，因為總是努力在做事，但後來認為「沒關係，反正就繼續努力做事」。

謝國樑表示，罷免案終於成案通過，自己心情很平靜，因為一件事情等了這麼久，終於這天要來了，他與團隊在這一年8個月時間做了滿多事情，都很樂意跟市民分享。他認為「這次罷免是沒有正當性的」，大多數市民朋友也是這樣認為，尤其外界也認為這場罷免，跟明年度的「大罷免潮」極有可能串聯在一起，今年就成了一個指標或是示範區。

謝國樑說，這場罷免案，除了要捍衛自己在基隆的成果外，仍然需要把工作做好、又把這場選舉選好，不只讓問政能繼續走下去，又能把所謂的大罷免潮不蔓延出去，這是他目前的心情。

談到「對罷免的主要訴求」，謝國樑指出，他已經努力許久，罷免案還有十幾天，所以還是要繼續的努力宣傳「不同意罷免票」，他並沒有把同意罷免票降低於4分之1門檻以下，當作主要訴求，而是要把不同意罷免票整個催出來，必須超過罷免票，這才會更有意義。

謝國樑再指，罷免案一般民眾覺得莫名其妙，「不知道要罷免什麼」，這是他們最常講的一句話，這也將會牽扯到明年局勢，如果他很消極的等待，對自己團隊榮譽與台灣局勢都不是好事，自己明明有做事，就該好好出來講清楚，現在對基隆市政府很多的攻擊，都是不客觀的，而且他們這樣攻擊，卻沒辦法用同樣標準檢視過去自己的作為，所以一定要把事情越辯越清楚，讓市民做出選擇。

談到「政績」，謝國樑說，自己上任至今，還債還了十億元，把基隆市變成友善城市，三個「有感市政」，就是第一「行人友善」（行人傷亡事故率全台第二低）、第二「室內兒童樂園」、第三「長照所，照顧基隆長輩」，會繼續努力把自己市政工作做好。

最後，謝國樑呼籲，這次10月13日的罷免案是沒有正當性的，而且未來還會影響到全國的「大罷免潮」，誠懇的請各位市民朋友一定要出來投不同意罷免票，「如果謝國樑不幸被罷免，明年罷免會非常頻繁」

ET快訊
不是第一次！楊繡惠被罵「賤」　節目現場爆哭開噴
時速190狂追！國道3死　倖存23歲男遭收押
楊繡惠直播大哭！　徐乃麟反問當下為何不說：我沒那麼大尾
快訊／4月女嬰活活餓死　高雄狠母現身認屍
台灣人峇里島搞詐騙！　102人押解返台
21歲女大生練車考照出事了！　媽媽頂替被抓包
美國模式預測　準燕子「登陸台灣」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共發射洲際彈道導彈　外交部譴責：理性克制！停止破壞和平穩定

今開放報名「北市國慶慢跑」抽限量浴巾　升旗完還能逛市集吃早餐

卓榮泰圓山宴金句連發　吳思瑤曝氣氛熱絡：凝聚更大的作戰能量

總預算遭藍白退回　卓榮泰：行政團隊不會疏於怠惰和立法院溝通

謝國樑稱基隆財政「20年最好」　林右昌：當然啊！我留下很好財政給他

全力反罷免！謝國樑抱病催票　吐心聲「要讓大罷免潮不蔓延出去」

藍白用禁伐補償轟綠不照顧原住民　洪申翰揭真實數據打臉

死刑「有條件合憲」　吳宗憲提3建議將無期徒刑不得假釋修法

卓榮泰稱禁伐補償翻倍「不合憲」　黃國昌嗆：要不要黨紀處分2綠委

國土計畫法爭議　蔡易餘曝農民擔憂：土地鬆綁變得沒彈性

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

5700元畢旅「淋雨、吃即期麵包」　國3生炸鍋！校方：有請自備雨具

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

林襄狂吃保健品保養　現41公斤體力不如從前

中共發射洲際彈道導彈　外交部譴責：理性克制！停止破壞和平穩定

今開放報名「北市國慶慢跑」抽限量浴巾　升旗完還能逛市集吃早餐

卓榮泰圓山宴金句連發　吳思瑤曝氣氛熱絡：凝聚更大的作戰能量

總預算遭藍白退回　卓榮泰：行政團隊不會疏於怠惰和立法院溝通

謝國樑稱基隆財政「20年最好」　林右昌：當然啊！我留下很好財政給他

全力反罷免！謝國樑抱病催票　吐心聲「要讓大罷免潮不蔓延出去」

藍白用禁伐補償轟綠不照顧原住民　洪申翰揭真實數據打臉

死刑「有條件合憲」　吳宗憲提3建議將無期徒刑不得假釋修法

卓榮泰稱禁伐補償翻倍「不合憲」　黃國昌嗆：要不要黨紀處分2綠委

國土計畫法爭議　蔡易餘曝農民擔憂：土地鬆綁變得沒彈性

高鐵票價也蠢蠢欲動　陳世凱表態：尊重但盼考量公共運輸責任

川普稱「數度遭伊朗暗殺」：槍枝包圍前所未見！　美情報當局證實

「今早才做追蹤」方文琳認了罹食道癌　經紀人發聲曝最新近況！

向潘威倫致敬　統一獅號召傳統應援吶喊助威

演唱會搖滾區、看台區怎麼選？　網揭8大優缺點搶票前必看

北市公布酒駕累犯27名　罰鍰最高36萬是他們！

穩賺不賠！婦匯款百萬投資「還跟行員報明牌」　彰化警及時阻詐

中共發射洲際彈道導彈　外交部譴責：理性克制！停止破壞和平穩定

AI席捲設計領域！「數位媒體設計科系」成為高中生關注焦點

「鮮乳標示」引酪農反彈！食藥署：年底前開2次會盼達共識

新手貓爸顧小孩....超暴力又踹又打 被抓包秒縮角落網笑：差點跪算盤

政治熱門新聞

盧秀燕昔嗆中央「卡台中」一毛不給　他酸：選後羅廷瑋真的不給

罷免投票倒數！謝國樑揭心境：該來的終於來了

禁來台訴願遭駁回！王志安正式提告移民署

替代役演訓也要打靶　台中首梯召回127人

快訊／台北市第三副市長人選出爐

蕭美琴住處旁傳槍響！本人回應了

賴清德3軍令　綠委院會、委員會、程序委員會要「全勤」

綠廉政會開鍘　6連霸議員停權半年、綠委林宜瑾盼「等最終判決」遭拒

Grace拆穿柯文哲假老二魔術

卓榮泰圓山宴請立委　聞賴清德下軍令笑而不答

卓榮泰宴請綠委聚焦總預算被卡　吳思瑤：據理力爭、持理而行

國防部長官邸位於「梅莊營區」　百萬電費是「整個營區」計

「民主台灣與專制中國互不隸屬」　賴清德：長期國際公認客觀事實

賴清德稱「絕不簽和平協議」　黃暐瀚讚賞：喜歡政治人物清楚表態

更多熱門

相關新聞

罷樑倒數！林右昌長文談政績　暗諷「卸任後很多事變不一樣了」

罷樑倒數！林右昌長文談政績　暗諷「卸任後很多事變不一樣了」

罷免基隆市長謝國樑案將於10月13日舉行投票，距離今（26日）只剩17天。對此，前基隆市長林右昌昨晚寫下千字長文，以「身為前市長，說說現在基隆罷樑的心情」為題，提及過往參選原因、任內政績，他認為，自己8年的建設徹底翻轉基隆，更留下近「二十年來基隆最好的財政」，但文末他指出現在基隆市府的人事變動感嘆，卸任近兩年，很多事情似乎變得很不一樣了，市政府一定發生了什麼事。

罷免投票倒數！謝國樑揭心境：該來的終於來了

罷免投票倒數！謝國樑揭心境：該來的終於來了

遭棄屍男嬰相驗追死因！生母現身殯儀館

遭棄屍男嬰相驗追死因！生母現身殯儀館

謝國樑罷免案公告10／10前發送　中選會：已要求切勿夾帶任何資料

謝國樑罷免案公告10／10前發送　中選會：已要求切勿夾帶任何資料

狠父悶死親兒伴屍7年　交新女友怕被抓包急棄屍

狠父悶死親兒伴屍7年　交新女友怕被抓包急棄屍

關鍵字：

謝國樑大罷免潮基隆罷免卸任

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

許聖梅「曝張善為罹病關鍵原因」

「妳丈夫入獄，我當妳老公」　人妻遭朋友猥褻崩潰

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

準燕子醞釀中！　2地恐風大雨大

陳致遠蹭周思齊多荒謬？他用蘿拉事件神比喻

2女大生撿到一包金條很害怕　價值超過182萬

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話

45歲男沒跟家族旅遊　母返家驚見他躺床死亡

燕子估周末生成恐中颱　「貼著北上」全台下3天

楊繡惠被辱罵賤正式反擊乃哥也回罵

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面