全力反罷免！謝國樑抱病催票　吐心聲「要讓大罷免潮不蔓延出去」

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

罷免基隆市長謝國樑案將於10月13日舉行投票，距離今（26日）只剩17天。對此，謝國樑受訪談到「罷免案心情」表示，現在心情平靜，剛開始比較有起伏，但後來認為「沒關係，就繼續努力做事」，他的主要訴求，並不是把同意票降低於到4分之1以下，而是把不同意罷免票催出來，超過罷免票。他呼籲，這場罷免將影響到全國的「大罷免潮」，請各位市民一定要出來投不同意罷免票，「如果謝國樑不幸被罷免，明年罷免會非常頻繁」。

謝國樑於節目《POP撞新聞》透露自己得了流感，發燒到攝氏39度，但依舊受訪提及「對於罷免案的心情」，自己現在比較平靜，必須坦言，一開始心情比較起伏，剛當選就有人準備要罷免自己，除了新聞報導外，這一年來基隆坊間不斷有很多討論，自己也不知道該怎麼辦，因為總是努力在做事，但後來認為「沒關係，反正就繼續努力做事」。

謝國樑表示，罷免案終於成案通過，自己心情很平靜，因為一件事情等了這麼久，終於這天要來了，他與團隊在這一年8個月時間做了滿多事情，都很樂意跟市民分享。他認為「這次罷免是沒有正當性的」，大多數市民朋友也是這樣認為，尤其外界也認為這場罷免，跟明年度的「大罷免潮」極有可能串聯在一起，今年就成了一個指標或是示範區。

謝國樑說，這場罷免案，除了要捍衛自己在基隆的成果外，仍然需要把工作做好、又把這場選舉選好，不只讓問政能繼續走下去，又能把所謂的大罷免潮不蔓延出去，這是他目前的心情。

談到「對罷免的主要訴求」，謝國樑指出，他已經努力許久，罷免案還有十幾天，所以還是要繼續的努力宣傳「不同意罷免票」，他並沒有把同意罷免票降低於4分之1門檻以下，當作主要訴求，而是要把不同意罷免票整個催出來，必須超過罷免票，這才會更有意義。

謝國樑再指，罷免案一般民眾覺得莫名其妙，「不知道要罷免什麼」，這是他們最常講的一句話，這也將會牽扯到明年局勢，如果他很消極的等待，對自己團隊榮譽與台灣局勢都不是好事，自己明明有做事，就該好好出來講清楚，現在對基隆市政府很多的攻擊，都是不客觀的，而且他們這樣攻擊，卻沒辦法用同樣標準檢視過去自己的作為，所以一定要把事情越辯越清楚，讓市民做出選擇。

談到「政績」，謝國樑說，自己上任至今，還債還了十億元，把基隆市變成友善城市，三個「有感市政」，就是第一「行人友善」（行人傷亡事故率全台第二低）、第二「室內兒童樂園」、第三「長照所，照顧基隆長輩」，會繼續努力把自己市政工作做好。

最後，謝國樑呼籲，這次10月13日的罷免案是沒有正當性的，而且未來還會影響到全國的「大罷免潮」，誠懇的請各位市民朋友一定要出來投不同意罷免票，「如果謝國樑不幸被罷免，明年罷免會非常頻繁」。