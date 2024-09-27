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大陸 大陸焦點 特派現場

最新！南海航行及飛越報告　陸智庫：中美每年有數千次海空相遇

▲▼ 大陸智庫「南海戰略態勢感知」（SCSPI）今（27）日在北京首次發佈《南海航行及飛越狀況報告》。 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）在北京發佈《南海航行及飛越狀況報告》 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）今（27）日在北京首次發佈《南海航行及飛越狀況報告》。內容公布2023年在南海活動民用商船及飛機，以及各國軍事活動數量和範圍。南海戰略態勢感知計畫主任胡波介紹，外界誤解大國競爭對南海航行及飛越自由有所影響，實際上都處於可控範圍。真正威脅海洋航行反而是非傳統安全因素，除了自然災害等問題，最大威脅是海盜活動，尤其是亞丁灣海盜「劫財不害命」的情況十分猖獗。

今日《南海航行及飛越狀況報告》座談會，由大陸智庫「南海戰略態勢感知」計劃副主任、中國南海研究院海洋法律與政策研究所所長閆岩主持座談會，引言人是「南海戰略態勢感知」計劃主任胡波。出席評論學者依序是中國海洋法學會原會長、國際海洋法法庭原法官高之國 、聯合國秘書長高級別咨詢委員會委員、中國國際問題研究院前院長鄭志華、南海戰略態勢感知計劃研究員、上海交通大學日本研究中心副教授徐步、南海戰略態勢感知計劃研究員Mark Hoskin。

「南海戰略態勢感知」計劃主任胡波首先介紹，中國大陸1998年通過的《中華人民共和國專屬經濟區和大陸架法》，明確指出「任何國家在遵守國際法和中華人民共和國的法律、法規的前提下，在中華人民共和國的專屬經濟區享有航行、飛越的自由。」除了海洋科學研究及測量相關規定，中國大陸未有限制外國軍艦軍機在中國領海領空以外管轄海域活動的明確規定。

▲▼ 大陸智庫「南海戰略態勢感知」（SCSPI）今（27）日在北京首次發佈《南海航行及飛越狀況報告》。 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸智庫「南海戰略態勢感知計畫」主任胡波 。（圖／記者任以芳攝）

胡波接著指出，長年以來南海在經濟貿易方面活動開放自由，每年近50多萬艘次商船通過南海，全球貨物貿易40%左右經過南海及其周邊海峽，上百萬架次民用飛機在南海上空活動，是全世界最繁忙的海空通道。

胡波公布最新報告數據，隨著中國大陸和東南亞地區經濟的快速發展，南海及其周邊地區成為世界最為繁忙的海空交通要道。民船航行及作業情況據「億海藍船訊網」數據統計，2023年，共有166.9萬艘次各類船隻在南海航行或作業，其中有超過59.3萬艘次商船往來於南海，有62.3萬艘次漁船在南海海區作業，其它船舶45.2萬艘次，月均有近110個國家或地區的商船在南海航行。

按船東國統計，年通過南海商船數排前10名的國家和地區包括：中國大陸、香港、新加坡、韓國、日本、希臘、英國、挪威、百慕大、德國。

飛友科技（Variflight）旗下ADS-B數據平台的數據統計，2023年，共有106個國家或地區的1,143,105架次民用飛行器飛越了南海，平均每天約3132架次。其中，民航1,125,064架次、公務機9762次、通航飛機8285架次。排在前五位的分別為：越南17.17%、中國大陸14.35%、馬來西亞13.30%、泰國8.90%、香港8.78%、新加坡8.27%、台灣5.90%、韓國5.89%、菲律賓3.62%、印度尼西亞2.56%。2023年南海的民航飛行流量已恢復至2019年疫情的86.07%，且處於穩步增長狀態。

軍艦和軍機的活動情況‍‍‍‍‍‍，南海是全球最開放的海，域內外國家每年在南海有2萬多艘艦日的水面力量存在和3萬架次的軍機活動，數百次的大規模軍事演習，及數以千計的各類演訓活動。

▲▼ 大陸智庫「南海戰略態勢感知」（SCSPI）今（27）日在北京首次發佈《南海航行及飛越狀況報告》。 。（圖／翻攝 南海戰略態勢感知計畫）▲ 2023年南海各國主要民用飛行器活動架次佔比 。（圖／翻攝 南海戰略態勢感知計畫）

不僅南海沿岸國在南海的軍事活動日益增多，域外國家軍事力量特別是美軍在南海的活動規模也非常之大。其中，美海軍每年在南海維繫著約1600多個艦日的水面力量存在以及規模不詳的潛艇（作戰艦艇），3千餘個艦日的輔助艦艇活動；美空軍、海軍、海軍陸戰隊和陸軍每年在南海有約8千架次的空中存在，包括偵察機、運輸機、加油機、戰鬥機和轟炸機等。

軍艦活動：2023年，據「南海域態勢感知」系統不完全統計，共有16個國家的400多艘軍艦在南海航行或作業，全年有兩萬余個艦日的水面力量存在，平均每天有50艘左右的軍艦在南海活動。其中，來自美國、日本、澳洲、韓國、英國、法國、印度和加拿大等域外國家的91艘軍艦，合計在南海活動5030個艦日。

軍機活動：2023年，在南海活動的軍機近3萬多架次，包括戰鬥機、直升機、運輸機、偵察機、加油機和轟炸機等，三分之二為域內國家的活動。其中，域外國家的軍機活動近萬架次，絕大多數為美軍的活動，約7872架次，澳洲、日本、韓國和印度等域外國家的軍機活動合計約1500架次。

胡波強調，在南海的專業互動與對抗性海空相遇，「不同國家軍事力量經常發生海空相遇，特別是中美兩軍之間每天有十餘次、每年有數千次的海空相遇，『絕大多數都是專業和安全的』。」

「與民用船隻和飛機活動相比，在南海的軍事力量的活動規模長期鮮為人知。」胡波也指出，軍事安全層面，域內外國家每年在南海有兩萬多個艦日的軍艦和三萬多架次的軍機活動，數百次大規模軍事演習及各類演訓。

胡波也指出，美國近年「以海遏華」，讓「南海問題」爭議持續發酵，激化矛盾。實際上，這些爭議沒有影響其他國家在南海享有的航行及飛越自由。「中美兩軍在南海的互動及相遇是專業而安全的，大國競爭對南海無論是軍用艦機還是民用船舶及飛機航行及飛越自由的影響仍處於可控範圍。」

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