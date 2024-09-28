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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

景氣燈號8月重回紅燈　李彥秀憂：產業結構失衡需要擔心

▲▼ 立法委員李彥秀、吳宗憲以及副發言人康晉瑜召開「讓陽光照亮國會，民主大步向前、國會改革刻不容緩」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

▲立法委員李彥秀。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

國發會公布最新8月景氣燈號，受惠於AI需求熱絡，景氣對策信號綜合判斷分數上升至39分，較上月增4分，創下34個月以來新高。國民黨立委李彥秀指出，景氣燈號重回紅燈，顯示國內景氣持續成長，但景氣循環起起伏伏，產業結構失衡才是真正需要擔心的。

李彥秀表示，景氣燈號重回紅燈，領先、同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續成長；值得開心的是，部分傳產出口復甦，包括基本金屬、化學品、機械等表現不俗，似乎有脫離「紅肥綠瘦」的跡象。不過，她也要提醒政府，在光鮮亮麗的整體景氣數據背後，還是有值得注意的地方。

李彥秀認為，今年4月電價平均調漲11%，依照台電規劃，產業電價十月份將再調漲14%，短時間內如此巨幅的電價調漲，再加上明年開始要開徵碳費，這對台灣整體出口與景氣的影響，需要政府更多的關心與配套措施。

李彥秀說，景氣循環起起伏伏，產業結構失衡才是真正需要擔心的，「台灣應該發展AI產業，但是不能只有AI產業，」全國工總2024白皮書，就提出台灣產業面臨產業失衡加劇，M型化趨勢更加嚴重，基礎建設落後，五缺問題持續擴大等四大困境。

「在8月景氣燈號中，也透露出一些隱憂」，李彥秀表示，「製造業營業氣候測驗點」，由上個月的98.95點，下修至這個月的96.65點，這代表製造業對未來的景氣前景看法趨於「保守」，當然，這也會反映在企業投資以及用人等方面。

此外，李彥秀也說，國際局勢與地緣政治等不確定因素必須謹慎因應，日本政局變動，昨天「日經225指數期貨」一度大跌超過2,000點。美國與歐洲國家即將進入大選白日化階段，中東戰事有擴大跡象，加上美國降息利差擴大等交互影響，都會對未來景氣增添變數。
 

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