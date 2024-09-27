批「全社會防衛韌性委員會」販賣亡國感　李彥秀：為賴清德備戰2028

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德昨晚主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議，該委員會預計將培訓40萬名可靠的民力，以支援軍事行動，達到社會防衛韌性的目標。國民黨立委李彥秀今（27日）批，賴清德不思考如何提升現有「全民國防」的組織與經費，搞出疊床架屋、權責不分的「全社會防衛韌性委員會」，真正的功能，就是繼續販售「亡國感」，成為賴清德2028競選連任最重要的「選舉動員機器」。

李彥秀表示，昨天賴清德主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議，預計將培訓40萬可靠的民力，「必要時支援軍事行動」達到全社會防衛韌性目標。前總統蔡英文任內就推動「全民國防、韌性社會」的概念，在野黨也全力支持，國防、海防、民防是捍衛台海和平的基石，但是以六都而言，不僅民防人力平均年齡超過50歲，經費更少得可憐，以台北市為例，每人每年教育預算僅120元，經費大多用於聯誼活動，根本不足以訓練備戰。

李彥秀也認為，全民國防涉及包括電網關鍵基礎設施防護、大量傷患處置都涉及到跨部會責任，現有全動署（國防部全民防衛動員署）位階太低，根本難以指揮各部會，不論在野黨如何呼籲，民進黨置若罔聞。賴清德不思考如何提升現有「全民國防」的組織與經費。搞出疊床架屋、權責不分的「全社會防衛韌性委員會」，真正的功能，就是繼續販售「亡國感」，成為賴清德2028競選連任最重要的「選舉動員機器」。

李彥秀強調，40萬可靠的民力，背後代表的是至少40萬個家庭，以及超過200萬票的影響力。2024總統大選共計開出1,400萬票，過半需要達到700萬票門檻，賴清德拿到558萬票，40%的得票率，有「200萬深入社會各階層的影響力」，是賴清德競選連任單獨過半最大的利器，還可以名正言順的動用國家公帑。

對於中國佛教會理事長釋淨耀擔任顧問一職，李彥秀也說，台灣登記有案的宗教建築就超過1.5萬座，比超商還多，信眾聯繫緊密，宗教活動頻繁，賴清德日前才說「中共蓋廟是為了要統治，中共滲透、吸收台灣人民，對國家安全影響很大，千萬不要被『拐走』。」由釋淨耀擔任顧問一職，不僅是對抗對岸的認知作戰，更是有計畫的收編宗教系統。

對於昨天會議提及，為因應災害，將在368個鄉鎮市區公所建立防災協作中心，讓接受指派的全國支援人力在社區內與合作夥伴建立工作關係，李彥秀說，表面上看，是建立維生物資供配系統，實際上，則是跳過目前藍營多數的縣市政府，將影響力直接深入地方最基層。顯然，面對台灣諸多能源、環境、產業、分配國政問題，賴清德正全力備戰2028。

