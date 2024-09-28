筷子拿不標準！公婆批「沒教養」　她聽傻：他們小孩沒比較有出息

▲公婆會批評別人拿筷子的方式。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

吃飯時，筷子都是怎麼拿的？寫字時，筆又是怎麼握的呢？近日有網友發文表示，公婆只要看別人拿筷子的方式與自己不同，就會說「很沒教養」，但她聽聞後實在不解，「他們自己三個小孩筆拿好、筷子拿好，也沒有比較有出息啊！」貼文曝光後，引發討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，公婆總是看不慣筷子拿法與他們不同的人，「就會說從小沒人教才這樣，很沒教養之類的」。原PO透露，她使用筆或筷子的方式也與一般人不同，雖曾試圖改變，但發現自己無法適應。

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只是原PO認為，即使筆拿得不標準，她的學業成績也不會受到影響；筷子拿得不標準，也不會影響她對食物的享受，「我爸媽的確不太管我這個，真心不懂他們為什麼覺得這樣是沒教養」。最後她也不禁直呼，「他們自己三個小孩筆拿好、筷子拿好，也沒有比較有出息啊」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「重點是會拿也沒多有出息」、「我拿筷子也是跟別人不一樣，但我覺得不一樣又怎樣，夾得起來就好」、「吃太飽了，太閒了」、「所以公婆三個孩子都是博士嗎」、「夾菜、盛飯、裝湯不用公筷公匙才是沒教養，我婆婆就是這樣」、「公開場合肆意批判別人才是最沒家教的吧」。