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婆婆贊助頭期款買房「什麼都沒過問」　網一看讚爆：好好珍惜孝順

▲▼買房,大樓,公寓,購屋,物件。（圖／Pixabay）

▲婆婆贊助頭期款買房。（示意圖／取自Pixabay） 

記者曾筠淇／綜合報導

「她說只要我們一家人過得幸福快樂她就安心了。」一名女網友發文分享，婆婆之前贊助頭期款，讓他們買房，「什麼都沒有過問，從沒有一句怨言」，而且婆婆還會偷偷塞錢給她的孩子，「我孩子不敢要她還會不開心！」貼文曝光後，不少網友都留言大讚。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，婆婆之前贊助他們頭期款買房，「從不過問是誰的名字，搬新家的時候只來過我家一次拜拜」。直到3年前，他們又買了一間房子出租，「她也有資助，也只是去拜拜一下，什麼都沒有過問，從沒有一句怨言」，因為對婆婆來說，「只要我們一家人過得幸福快樂她就安心了」。

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原PO透露，他們每個禮拜都會回婆家吃飯，「婆婆煮，我只負責吃和洗碗。」她每次回去都會買東西婆婆，對方則時不時會塞錢給孩子，「我孩子不敢要她還會不開心，還叫我孩子要好好讀書，將來當個好醫生救死扶傷」。

貼文曝光後，不少網友都留言表示，「千年難得一見」、「有智慧的婆婆，好婆婆，有福氣」、「你有位好婆婆，而且是位有智慧的婆婆，很幸福，要珍惜」、「恭喜遇到好婆婆！好好珍惜孝順婆婆，這則貼文讓這個討論區充滿了愛」、「天使婆婆，值得尊重」、「好的婆媳關係，是多大的福氣」。

還有網友拋問「這是幻想文嗎？」原PO則強調，「絕對不是，我婆婆是是老國兵的女兒」，脾氣很好，對大家也都很好，不愛管別人的事。

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