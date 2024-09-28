剛煮好一桌菜！公公「下秒1舉動」讓媳難接受：像餿水一樣

▲公公會把隔夜菜加進新菜中。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

有時候飯量、菜量抓不準，難免會有剩菜。一名女網友發文表示，她能理解公公節儉，但是每次看到自己剛煮的菜被加入隔夜菜，就覺得不太開心，她應該如何與對方溝通？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，雖然她能理解老一輩過去生活困苦，所以會比較節儉，但公公有些行為仍讓她感到無法接受。

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原PO透露，當她發現自己剛煮好的新鮮菜餚被加入前一天的隔夜菜，「攪一攪弄得像餿水一樣」，就讓她不太開心。為此，她也實在煩惱，不知道該如何和公公溝通比較好。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可以接受隔夜菜，但不能接受混在一起」、「分開住就好了，同間屋子本來就會一直吵架」、「溝通不了就分開住」、「有能力就不要住在一起，老人家的思想你改變不了的」。

也有網友表示，「別想著怎麼溝通，不如想想倒哪條溝」、「提前把隔夜菜扔了」、「前一天隔夜菜倒掉啊」、「沒辦法溝通，只能不留隔夜菜」、「無解，只能做菜時控制好一餐能吃完。有關隔夜菜混新菜，老一輩的人絕對不可能妥協」、「只能每次都煮少一點，或每天努力把全部菜吃光」。