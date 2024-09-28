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美前大使證實：台灣軍隊在「密西根國民兵全域作戰中心」受訓

▲▼台灣,國軍,演習,軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前大使證實，台灣軍隊在密州國民兵聚焦陸海空、太空及網路的全域作戰中心受訓。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國及日本媒體曾報導密西根州國民兵訓練國軍，美方未正面回應。美國前大使、密州中國經濟安全小組創始人塞拉日前在國會證實，台灣軍隊在密州國民兵聚焦陸海空、太空及網路的全域作戰中心受訓。

華爾街日報去年報導，密西根州國民兵訓練國軍，項目包括在密州北部格雷林營（Camp Grayling）與多國進行的年度演習。日本產經新聞同年指出，美方透過國民兵訓練而非美軍，主要是考慮到不要太刺激中國。

美國聯邦眾議院監督暨問責委員會24日召開「中國對美政治戰」聽證會，美國前駐斐濟、吉里巴斯、諾魯、東加及吐瓦魯大使塞拉（Joseph Cella）等人出席。從外交場域退出後，塞拉在家鄉成立公民團體「密西根中國經濟安全暨審查小組」。

他在證詞中談到，親眼目睹與中共有關的中國電動車電池製造商「國軒」（Gotion Inc.）滲透密州鄉村地區造成的惡性影響，而這是中共在全美威脅國家安全及主權的眾多例子之一。

塞拉指出，國軒在密州擬設的鋰電池廠距離格雷林營僅約70英里。格雷林營是國家全域作戰中心（National All-Domain Warfighting Center）的樞紐，負責為美國部隊及台灣軍隊等盟軍，提供戰略及戰術上的戰鬥訓練。

▲▼密州北部格雷林營（Camp Grayling）。（圖／Camp Grayling Joint Maneuver Training Center ）

▲密州北部格雷林營人員。（圖／Camp Grayling Joint Maneuver Training Center ）

密西根是美國國民兵的重鎮，根據密西根州國民兵網頁，國家全域作戰中心聚焦地面、空中、海上、太空、網路等作戰領域，透過聯合兵種實彈環境提供擬真的火力作戰訓練，以最大限度提高國防部戰備狀態，也為其他政府機構提供訓練及測試機會。

網頁提到，部隊將在全美第2大湖泊休倫湖（Lake Huron）湖面、周圍及上空受訓，加上在格雷林營瑪格麗特湖（Lake Margrethe）的訓練，部隊可以完成各種海事及近海訓練目標。

密西根州聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）去年在聽證會上詢問，格雷林營訓練台灣軍隊，是否應被列為「敏感地點」時，美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）表示，盼能在機密的場合討論美台軍事合作議題。讓支持台灣的軍事合作曝光，對美國沒有好處。

在24日的聽證會上，塞拉也提到自己擔任大使時，見證中共在印太區域發動政治及經濟戰爭，成功繞過第一及第二島鏈，危及夏威夷、關島、美國領土以及區域友人及盟友。

塞拉舉例，吉里巴斯2019年9月與台灣斷交，他同年12月出任大使後，每當詢問吉國轉向的原因時，國務院同僚要麼對事件發生前的情形毫無所悉，要麼對於斷交的具體原因沒有明確答案。

他指出，吉里巴斯由美國國防部資助的「友誼橋」已生鏽不堪使用，他於內任爭取建橋經費時，中國國家鐵路集團突然介入，建造一座輔助水泥橋。據他所知，「友誼橋」仍破爛不堪，無法通行。

太平洋島國當中，索羅門群島與吉里巴斯2019年與台斷交，諾魯今年1月轉向北京，台灣在當地的邦交國只剩馬紹爾群島、帛琉及吐瓦魯。

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