「山陀兒颱風」前身是風王！　2018年引發海嘯被除名

▲準「山陀兒」潛勢路徑。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

熱帶性低氣壓TD22預計最快今天就會增強為颱風「山陀兒」(Krathon)，下週二（1日）、三（2日）最靠近台灣，對台灣影響不容小覷。山陀兒是泰國命名，前身是「山竹颱風」，曾在2018年對廣東沿岸造成嚴重損失，因而除名，改為山陀兒。

中央氣象署預報員張承傳表示，熱帶性低氣壓TD22預計最快今天就會增強為颱風「山陀兒」(Krathon)，從28日2時的潛勢路徑圖來看，TD22預測路徑偏西往台灣東部靠近，目前前進速度稍微停滯，預計在週一會開始加速，到菲律賓北方海面後V型迴轉、貼著台灣東部北上。

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▲第18號颱風「山陀兒」先往西南再往北轉，沿台灣東側近海北上，路徑的不確定性仍很大。（圖／三立準氣象.老大洩天機）



氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，準山陀兒颱風由於其未來行經的海域，海洋熱含量(OHC)高、垂直風切小，有利其快速增強，系集模擬顯示，其強度直逼中颱上限、甚至有更強的機率。

▲2018年山竹颱風「小海嘯」海水倒灌，香港淹水災情嚴重。（圖／路透社）

山陀兒(Krathon)為泰國命名，前身為山竹颱風，曾在2018年重創菲律賓及中國華南沿岸，並為香港帶來史上最嚴重的風暴潮，超越1962年颱風萬達，而香港整體風力是35年來最強，僅次於1983年颱風艾倫。山竹颱風因此被要求除名，隔年由「山陀兒」取代。