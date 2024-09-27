亞洲美女排行榜　台灣竟吊車尾「輸越南、菲律賓」

圖文／CTWANT

財經網站《Insider Monkey》近日根據網友共識排名出亞洲地區美女排行榜，網站查閱了多個來源，最終列出了擁有最美麗女性的國家。共有20個地區入榜，其中前5名分別為韓國、日本、越南、菲律賓、伊朗，台灣則排在第15名。

網站表示，全球美容產業是女性美麗的關鍵之一。預計到2031年，亞太臉部護理市場將達到884億美元，2021年至2031年複合年增長率為6.9%。而韓國通常被稱為「世界美容之都」，該國女性以其廣泛的護膚方案和願意投資美容療程而聞名。韓國的年輕女性平均每月花費700美元購買護膚品和療程。在泰國、馬來西亞、印尼等東南亞國家，美容業也蓬勃發展。2022年，越南美容市場價值22.6億美元。

在該份榜單中，南韓位居第一，網站表示整形手術在該國非常普遍，一份報告強調，5分之1的女性接受了整形手術，預計到2024年，韓國化妝品產業將產生17.6億美元的收入。

台灣則位在倒數名次第6、排名第15名，網站指台灣女性擁有精緻的五官、瓷器般的肌膚、嬌小的身材，深受人們的喜愛。為了尋求更西方化的外觀，許多台灣女性尋求整容手術和治療。雙眼皮手術、隆鼻手術和臉部輪廓手術等在台灣女性中很受歡迎。預計到2024年，台灣化妝品業務將產生7.995億美元的收入。

完整前20名榜單依序為：韓國、日本、越南、菲律賓、伊朗、馬來西亞、印度、中國、新加坡、泰國、印尼、香港、澳門、不丹、台灣、哈薩克、斯里蘭卡、巴基斯坦、緬甸、寮國。

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