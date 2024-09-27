新北翁苗栗訪友困山林摔倒躺地　30救援人員搜尋3小時獲救

▲新北市林姓老翁到苗栗公館訪友迷路，大批救難人員搜索3小時，平安救出老翁。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

新北市一名林姓70歲老翁，日前獨自駕車要到苗栗縣公館鄉訪友，結果入夜後路況不熟誤闖偏僻產業道路，車輛受困無法行駛，他下車步行時摔倒難以起身，趕緊自己打119求助。警方、消防和救難協會等單位約30人，漏夜搜救3小時，終於找到老翁，結果一場虛驚。

苗栗警分局說，公館分駐所25日18時許，接獲林姓老翁（70歲）報案稱，他駕車在公館鄉通往舊垃圾掩埋場的永福農路一處山林受困，身體受傷無法步行。警方跟老翁通電話時，由於山區夜間視線欠佳，老翁對地理環境陌生、無法陳述位置，警方聯繫119消防人員，取得林男定位報案GPS位置，同步通知消防局特搜隊、民間救難協會前往協助。

經過近30人在山區產業道路摸黑搜索，起初抵達定位點時又沒有發現林男蹤影，擔心他有不測，經過地毯式搜尋，21時15分許在農路旁岔路內，尋獲倒臥竹林且受傷無法步行林男，隨即抬上馬路由119消防隊協助送醫。

林男向警方表示，他從新北市開車要到公館山區訪友，不慎迷路後車輛又受困，想要摸黑走路下山時又摔倒無法動彈，只好向警方求援，感謝搜救人員及時找到他，讓他平安脫困並送醫。