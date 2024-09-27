家長會長聯合鎮民代表贈送足球　隊員喊出用好表現來回報

▲家長會長聯合鎮民代表贈送足球。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

雖然足球隊正式成軍不到一年的時間但已經有不錯的成績，關山鎮「德高國小」足球隊在27日獲得家長會長和鎮民代表致贈每人一顆足球。校長高志雄表示，球隊練習仰賴教練耐心指導及球員們專注於練習過程，其他時間學校的師長則在課程學習方面提供協助，讓德高國小不只足球踢得好、學習成績也名列前茅。

德高國小指出，學校推動線上數位學習提升競爭力，以致於在課程、學力表現上絲毫不會輸給市區明星學校，而學校推廣的童軍教育更是開發學生多元智慧與潛能，讓德、智、體、群、美五育均衡發展。校長高志雄表示，德高國小社團包括有原住民舞蹈團和足球隊，全校36位小朋友幾乎人人是文武全才。

德高國小家長會長顏府駐特地聯合鎮民代表呂文龍購買一批足球，以實際行動來力挺球隊。數量足夠每位球員可以自由的練習不用再等待輪流。球員們開心以阿美族舞蹈所編排的「戰舞」來表示感謝，顏府駐和呂文龍也額外再購買白米和民生用品給學校的弱勢家庭。

德高國小不只正式成立足球隊，在八月也迎來台東大學畢業的蘇穎榛擔任教練，從小開始踢球的蘇穎榛在學生時代負責傳導、助攻的角色，代表學校出賽時也能獲得相當亮麗的成績。蘇穎榛說，球員們幾乎都講一次就能融會貫通，尤其肢體動作的協調性和靈活度都是具備有優勢。

高志雄表示，球隊培養體能和專注力對學習非常有幫助，尤其足球是屬於團隊合作的運動，球員間建立深厚的感情也增添球場間的默契發揮，有來自各方面的支持相信絕對有好表現來回報。