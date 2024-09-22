　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

87%女性承認「幻想3人行」！　研究：已經成為主流性愛

▲▼性感、女人、胸部、性愛、做愛、上床。（示意圖／CFP）

▲這份報告也顯示，年輕族群更勇於探索性慾。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國一項最新研究發現，高達87%女性都曾經幻想過3P性愛，其中又以「Z世代」年輕人最多。性與生殖健康教授赫本尼克（Dr Debby Herbenick）解釋，原因包括更容易接觸色情片，以及3人行如今被視為主流性愛方式。

《太陽報》報導，印第安納大學「金賽性、性別與生殖研究中心」（Kinsey Institute）針對3310人進行調查，結果顯示87%女性曾經幻想3人行，其中又以「Z世代」最多，也就是1990年代中後期至2010年代初期出生的年輕人。

赫本尼克是印第安納大學公衛學院教授，也是全美性健康及行為調查的首席研究員。她直言，3P成為主流，代表性影劇作品就包括電影「格雷的50道陰影」及「挑戰者」（Challengers），後者劇情涉及3名網球選手一起發生性關係。

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

報告也指出，「Z世代普遍接受性癖，可能是健康的性愛調整跡象。他們感覺更有權去探索自己的性慾，發現什麼事情能夠帶來愉悅，並且向他們的伴侶表達。」

除此之外，「整體而言，性癖正在呈現上升趨勢，尤其在年輕成人身上。」負責研究的來米勒博士（Dr Justin Lehmiller）表示，「在雙方合意、意識到風險的情況下，性癖可能增加人們對於性愛及這段關係的滿意度，當然還有親密度。」

ET快訊
低調交往2年！李鐘碩現身IU演唱會　口罩、帽子遮緊緊
快訊／高雄茄萣國中失火！　學務處燒起來
陳喬恩9張高清婚紗照曝光！
快訊／暴雨炸裂！新北、桃園市　7地淹水警戒
高雄五星酒店慘成「水濂洞」　吃buffet變流水席
iPhone 16「全新功能」變巨雷　一票怒：容易摔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

煞車失靈！　巴西巴士司機「超神1舉動」保住全車性命

鐵頭功？他遭仇家開槍「子彈卡在額頭上」　落網一幕太驚人

日輪島暴雨「4住家」被沖走4人失蹤！　地震災民崩潰：又是我們

英國王室最受歡迎成員排行榜　凱特好感度66%奪冠

全副武裝！以軍突襲《半島電視台》分社畫面曝光　下令關閉45天

87%女性承認「幻想3人行」！　研究：已經成為主流性愛

捕魚捕到女屍！泰男爬池塘放魚籠　腳邊浮出「人類頭顱」

黎巴嫩爆炸多恐怖？CNN實測「上半身瞬間沒了」　殺傷力最大是它

黎巴嫩爆炸空襲82死反擊了　數十枚火箭彈攻擊「以軍基地」

韓「破紀錄暴雨」1500人急避難！大雨淘空地基　2車遭8m深天坑吞

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

劉芒消失9個月結婚了！大咖YTR都在　被狂讚身材自虧「我愛修圖XD」

陸大貓熊丁丁被關門夾手　狂追撲倒飼養員遊客尖叫

正妹沒發現手機連藍牙喇叭！　播男友語音訊息全被聽光XD

貪吃柯基看爸用零食變魔術 下秒見2手攤開全空超傻眼！

煞車失靈！　巴西巴士司機「超神1舉動」保住全車性命

鐵頭功？他遭仇家開槍「子彈卡在額頭上」　落網一幕太驚人

日輪島暴雨「4住家」被沖走4人失蹤！　地震災民崩潰：又是我們

英國王室最受歡迎成員排行榜　凱特好感度66%奪冠

全副武裝！以軍突襲《半島電視台》分社畫面曝光　下令關閉45天

87%女性承認「幻想3人行」！　研究：已經成為主流性愛

捕魚捕到女屍！泰男爬池塘放魚籠　腳邊浮出「人類頭顱」

黎巴嫩爆炸多恐怖？CNN實測「上半身瞬間沒了」　殺傷力最大是它

黎巴嫩爆炸空襲82死反擊了　數十枚火箭彈攻擊「以軍基地」

韓「破紀錄暴雨」1500人急避難！大雨淘空地基　2車遭8m深天坑吞

頭髮掉不停？可能你有4種壞習慣

煞車失靈！　巴西巴士司機「超神1舉動」保住全車性命

理想中vs.現實中的自己往往不同　感到迷惘時不如試著回到「原點」

快訊／台南南區永鳳橋下大排驚傳有人落水　南消救起婦人送醫搶救

美國攝影大師赴北京演講　不滿「台下都在玩手機」當場走人！

騎士瞬間倒地！新竹經國大橋機車與大貨車碰撞　驚悚影片曝

「艾爾登法環、黑暗靈魂」系列Steam限時特賣　下殺5折優惠

快訊／暴雨下不停！國家警報10連發　最新警戒區曝

轟賴清德上任至今「從沒做這件事」　郭正亮：看過這樣的總統？

Apple剛卸貨5個月「被瘋傳速懷二胎」！錄影正面照曝…揭真相：太累了

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

國際熱門新聞

女勇擒偷拍嫌　竟揭開法國驚天性侵案

黑猩猩肢解殺嬰　鄉民怒砸保育中心

俄羅斯發布價值觀敵對國家地區名單 台灣入列

法男狂譙「不會再踏進中國一步」！　曝轉機20小時遇爛事

韓「破紀錄暴雨」！1500人緊急避難

愛美人士瘋吃土　她狂讚一堆神奇效果

CNN實測黎巴嫩爆炸「上半身沒了」

EZY8216航班起飛突傳爆炸聲響！

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

賀錦麗邀二次辯論　川普拒邀約：已經太遲了

颱風摩羯「緬甸384人喪生」

白手起家成為富翁！40歲理財達人5大節儉習慣

單親媽賣家產！參加930萬奢華郵輪行程　「1行為」被趕下船

更多熱門

相關新聞

GG飄臭4原因！愛愛後「少1動作」醫搖頭了

GG飄臭4原因！愛愛後「少1動作」醫搖頭了

天氣好熱，偶然間聞到悶在內褲裡的GG飄出臭味忍不住作嘔，甚至曾被另一半嫌到不行？泌尿科醫師王建勝透露，陰莖長時間悶在內褲裡，味道的確會比較重，若一直覺得下體有異味，建議可從割包皮、更換內褲、愛愛後清潔，以及減重著手，讓它不再臭呼呼。

射不出來「3原因」超虛脫　醫：尻過度了

射不出來「3原因」超虛脫　醫：尻過度了

台南妹自拍性愛片PO上網！男友一看怒告

台南妹自拍性愛片PO上網！男友一看怒告

正要壞壞「男生超愛問1句」！網吵翻：代表不想長久

正要壞壞「男生超愛問1句」！網吵翻：代表不想長久

選美小姐「跟男友壞壞」忘關直播！性愛音檔外流

選美小姐「跟男友壞壞」忘關直播！性愛音檔外流

關鍵字：

性愛Z世代性慾3P3人行

讀者迴響

熱門新聞

色人妻結婚2年出軌：第一次濕成這樣

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜

陳喬恩高清婚紗照曝光　「花童是明道帥兒」

降雨最猛時刻要來了！全台中獎　4地「一片紅」

台東3死中毒托福松過高！專家揭1疑點

台北妹遭客戶性侵！喝爛醉「跨坐他身上」

iPhone 16爆災情！果粉控無法解鎖、關機、死當

快訊／升級大豪雨！　警戒區曝光

陳喬恩馬甲婚紗「透視開深V」爆出超兇上圍

貝克宇兩年多讀完大學崔佩儀淚崩

拍山頂目擊男女激戰　網：求手機型號

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！音檔瘋傳急發聲

45歲女老闆深夜快不行了　要她25歲老公載

「常說4句話」可能是失智症前兆

更多

最夯影音

更多

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面