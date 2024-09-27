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紐約市長涉貪遭起訴將出庭　市政高層10多人捲入市政癱瘓

▲▼ 美國紐約市長亞當斯（Eric Adams）。（圖／路透）

▲美國紐約市長亞當斯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國現任紐約市長亞當斯（Eric Adams）26日因涉貪遭正式起訴，涉及收賄、詐騙與收受非法外國競選捐款等5項罪名，成為首位遭起訴的現任紐約市長。紐約市府高層至少10人捲入，有的人自請退休、有的人辭職，還有人遭指控、認罪或是被起訴，市府幾乎淪為真空狀態。

CNN、紐約時報等報導，亞當斯如今面臨的指控為1項賄賂、1項電信欺詐、1項串謀電信欺詐及2項接受外國競選捐款罪名，這份長達57頁的起訴文件在26日上午公布，稱其非法行為可追溯至2014年，當時他擔任的是布魯克林區區長。

遭控擔任市長前就涉貪　亞當斯自稱清白

紐約市南區聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）提到，亞當斯早在當選市長之前就開始收受不當好處，包括土耳其航空免費座艙升等、接受昂貴禮物等。依據起訴書，亞當斯從一名土耳其官員獲得豪華旅行與其他好處，作為交換，亞當斯向紐約市消防局施壓，要求在未經消防檢查的情況下讓土耳其領事館大樓核准使用。

預計亞當斯將於美國時間27日中午首次出庭。不過他已於26日上午表示，對於相關指控並不驚訝，鼓勵大眾等待法律攻防戰之後再下判斷；他同日也寄出電子郵件給市府員工，聲稱是清白無辜，「讓我明確說清楚，我知道我沒有做錯任何事，我致力於以市長身分繼續為紐約人而戰」。

中央社引述紐約時報的統計，包括亞當斯在內，紐約市府10多名高官捲入風波，3人被起訴、2人遭指控、3人認罪、5人請辭，另有多人自請退休。紐約市政府幾乎已淪為無人看管的真空狀態。

亞當斯若去職　暫代職務人選曝光

亞當斯曾擔任紐約警察局長，在2022年1月上任紐約市長，承諾採取嚴厲打擊犯罪措施，自稱是「布魯克林的拜登」，隨著第一個任期過半，政治生涯岌岌可危，多名紐約知名政界人物均表態要求他辭職。若亞當斯去職，將由紐約市公益維護人威廉斯（Jumaane Williams）暫代職務，進行補選相關事宜。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）依規定可要求亞當斯去職，她於26日晚間表示已仔細審閱起訴書，但並未要求亞當斯去職。

►首例！美紐約現任市長遭起訴　亞當斯喊不會下台
►「紐約市長」亞當斯被起訴！　涉收外國賄賂等5項罪名

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