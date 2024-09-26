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才剛報到！她見公司「超扯1規定」想離職　一票力挺：很嚴重欸

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲原PO已經想離職。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

有些公司會訂下一些規定，讓員工遵守，但禁止裝水、禁止上廁所是合理的嗎？近日有網友發文表示，她雖然才剛報到，但翻閱員工手冊後，立刻想走人，因為上頭規定員工打卡後就不得吃早餐、裝水、上廁所，她如果因為這個原因離職，會不會太脆弱？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「報到當下馬上就想走人」為標題發文，提到她日前剛到新公司報到，然而翻閱員工手冊後，卻萌生了想走人的念頭。她透露，該公司會不只壓縮休息時間，甚至還要早到晚走，讓她覺得很不妥。

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除此之外，最讓原PO無法接受的就是手冊上寫明，除了休息時間，員工打卡以後就禁止吃早餐、裝水和上廁所，讓她嚴重懷疑自己是不是小學生。不過撇除上述原因，該公司離她家近，且工作能很快上手，因此她就很猶豫要不要繼續做。

貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「禁止裝水上廁所，長期下來健康不會有問題嗎？我不覺得因為這樣而離職=脆弱=草莓」、「禁止裝水上廁所很嚴重欸！直接離職啦」、「不能上廁所真的爛死」、「禁止裝水上廁所是X小？想拉肚子的話咧」、「不能上廁所裝水到底怎麼待下去？是我的話當天直接離職」。還有網友回應，「我的經驗是快逃，因為過了三個月你會更想逃，所以及時止損，趕快找下家比較實在」。

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