車埕國小變身「鐵道觀光小學堂」5周年　邀校友重溫往日時光

▲南投車埕鐵道觀光小學堂歡慶5週年。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

有近一甲子歷史的前南投縣立車埕國民小學，因少子化的影響在2015年正式廢校，讓許多人心懷不捨，日月潭國家風景區管理處為了不讓珍貴校園空間荒廢，與南投縣政府攜手合作，成功將其轉型為兼具鐵道文化、旅遊體驗與教育意涵的「鐵道觀光小學堂」，除成為車埕的人氣景點之一，也持續保存並傳承地方歷史脈動。

車埕鐵道觀光小學堂今年啟用5週年，26日邀請地方民眾、校友以及各界貴賓共同參與慶祝活動，交通部觀光署主秘方正光、日管處長柯建興、南投縣觀光處長陳志賢、游顥立法委員辦公室主任李銘龍、縣議員陳淑惠、台鐵、台電等公司代表及多位車埕國小校友皆蒞臨現場。

日管處指出，活動中透過影片回顧鐵道觀光小學堂從廢校到復興的蛻變過程，也由前車埕國小校友分享對這座校園的深厚記憶與故事，也讓人彷彿重回往日時光。

日管處表示，鐵道觀光小學堂未來將持續作為地方振興的重要力量，延續其歷史使命，結合教育、觀光與文化保育，打造更多元且充滿故事的空間，讓每位來訪者走進這裡，親身感受到過去與現在交織的記憶，也在這片乘載故事的土地上，創造無數嶄新的記憶。