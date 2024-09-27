媽媽帶2女兒遊迪士尼遭「上銬逮捕」　原因曝光：想蹭免費

記者張方瑀／綜合報導

美國一名媽媽帶著2名女兒前往加州迪士尼樂園遊玩時，竟在園區內遭多名警察上銬逮捕，女兒在身旁崩潰大哭的畫面也在網路上曝光，而女子被逮捕的真正原因是，她在2個月內逃票4次，帶著年齡超過免費入園限制的女兒在未購票的狀況下進入園區。

根據《福斯新聞》報導，加州26歲女子狄亞茲（Jessenia Diaz）24日帶著2名女兒前往迪士尼樂園遊玩，結果遭警方圍住上銬逮捕。從曝光的影片可以看到，戴著米妮頭飾的狄亞茲拒絕出示身分證明，並對著警察罵髒話咆嘯，接著就被上銬帶走，兩名年幼孩子在一旁不停哭泣。

▲根據迪士尼樂園的網站，3歲以下的小孩在有付費成人陪同下可免費入園。（圖／達志影像／美聯社）



當地警察薩特（Matt Sutter）指出，迪亞茲過去2個月內，曾4次未支付全額門票就進入樂園，這次她同樣拿著一張有效的門票帶著兩個孩子入園，「當保全人員想詢問她孩子的年齡時，她繼續往前走，沒有停下來，後來保全在園區內追上了她。」

據了解，狄亞茲遭迪士尼園方指控，她讓2名女兒坐在嬰兒車上，假扮成3歲以下孩童，藉此獲得免費入園的機會。

薩特表示，當樂園的保全和警方與迪亞茲對質時，她完全無法配合，態度十分囂張，「迪士尼通常會與你討論，試圖找到解決方案，因為他們希望遊客能留在園區，享受美好的一天，但她根本不接受任何協商，如果她當時能配合，根本不會被逮捕。」

根據迪士尼樂園的網站，3歲以下的小孩在有付費成人陪同下可免費入園；3歲及以上的遊客則須購買門票。報導指出，迪亞茲在當天晚上就被釋放，但收到了一張傳票。