超思進口蛋　名嘴轟「就是在演戲」劇本爛又舊：押這2人再叫我

▲外界質疑沒查辦最關鍵的2人。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台北地檢偵辦超思進口蛋弊案，檢調24日兵分14路展開搜索，約談農業部副司長陳中興、超思負責人秦語喬等人，不過外界認為，最關鍵的2人竟然沒有被約談。粉專「不演了新聞台」直言，現在北檢都是在演戲，等到前農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢被押起來再說。

「為何我並不關注偵辦超思案？」媒體人朱凱翔在粉專「不演了新聞台」發文，等檢廉調清晨去衝陳吉仲、林聰賢家，偵訊他們72小時，追查他們全家的金流財產，若他們不能清楚說明，就先押起來，「那時再叫我，好嗎？」

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粉專直呼，現在北檢就是在演戲，編一個劇本，「都是超思好壞，詐欺我黨，幾個小狗官被騙了」。接著就會有民進黨立委和名嘴出來說「看吧！我賴鐵面無私，你不相信司法公正？哪有辦藍不辦綠？」粉專直言，「劇本又爛又舊，加油！好嗎？」

貼文底下網友紛紛留言，「這種事發生在其他政黨官員身上叫圖利，發生在民進黨官員身上叫一時不察，官員被廠商欺騙。雙重標準」、「用幾個司法爛劇本，就想贏2026，然後連任2028，在考驗台灣人智商嗎？（但我挺悲觀的）」、「編劇編了一年在考驗眾人智商」、「北檢無所畏懼，一切都是最好的安排」。