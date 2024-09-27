北檢偵辦超思雞蛋案　陳駿季：廠商有疑問處檢調快主動查

▲農業部長陳駿季。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

台北地檢署偵辦去年引發爭議的超思公司進口雞蛋案，檢察官指揮調查局兵分14路展開搜索，最後傳喚3官員及5業者，檢察官漏夜偵訊，不排除對涉案人強制處分。對此，農業部長陳駿季今（27日）受訪時表示，針對有疑問的部分，特別是廠商有疑問的部分，請檢調主動調查，農業部絕對配合。

針對進口雞蛋可能涉弊，指揮調查局兵分14路搜索農業部、中央畜產會及超思、亮采兩進口商，依貪瀆、加重詐欺、偽造文書被告等身分傳喚3名官員及5名業者。陳駿季表示，檢調要怎樣處理，一定是後續檢調要決定，過去已經對外說明過，其中行政疏失的部分，包括監察院的調查、糾正，農業部都非常虛心檢討。

陳駿季也說，針對有疑問的部分，特別是廠商有疑問的部分，也主動移請檢調調查，現在檢調啟動調查，農業部絕對配合，檢調調查程序非農業部能干涉，到底要約談誰，是由檢調處理。

另，針對檢調懷疑超思負責人秦語喬女兒吳諭非，一人身兼日本公司代表、日方代理商以及貿易進口商，形同「一條龍」式操作。陳駿季強調，他完全不了解。

被問是否推給基層，陳駿季說，在雞蛋處理過程中，所有同仁都非常努力，有疑慮的部分請檢調來調查，絕對不能說檢調在調查基層，就是推給基層，基層是非常努力的，這點必須澄清。

