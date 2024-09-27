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澤倫斯基到訪　拜登宣布軍援烏克蘭逾2500億元抗俄

▲▼澤倫斯基（左）訪美，右為美國副總統賀錦麗。（圖／路透社）

▲澤倫斯基（左）訪美，右為美國副總統賀錦麗。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓26日綜合外電報導

美國總統拜登今天趁烏克蘭總統澤倫斯基到訪之際作出重大承諾，宣布軍援烏克蘭逾80億美元（約新台幣2534億元），以助基輔當局擊退俄羅斯侵略者。

路透社報導，這項援助包括首批射程達130公里、稱為遠距遙攻精準彈藥（Joint Standoff Weapon）的精準導引滑翔炸彈。

這種中程飛彈將使烏克蘭抗俄武器大幅升級，讓烏克蘭人能以更安全的距離攻擊俄軍。

這類炸彈能以高精準度打擊目標，是透過戰鬥機投放。一名美國官員表示，拜登（Joe Biden）不會宣布華府將允許烏克蘭運用美國飛彈去深入打擊俄羅斯境內目標。

拜登在橢圓形辦公室與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行雙邊會談前告訴記者：「我們清楚表明，我們現在和未來都將與烏克蘭站在一起。」

拜登也說，美國將繼續支持烏克蘭強化自身在戰場的處境；拜登已指示美國國防部在明年1月他的任期結束前撥出所有剩餘的安全資金。

澤倫斯基感謝拜登的支持，並表示確保烏克蘭未來加入歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）很重要。澤倫斯基長期尋求讓烏克蘭獲得北約成員國身分，但盟邦並未跨出那一步。

 
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