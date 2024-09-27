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「行人優先區」限速20禁按喇叭！10月新制懶人包　流感疫苗開打

▲▼行人優先區起（終）點標誌的圖案為藍底白字及白色圖案，預計10月1日上路。（圖／交通部提供）

生活中心／綜合報導

即將邁入10月，有許多新制攸關你我的荷包，例如交通部推「行人優先區」，車速超過20公里或者按鳴喇叭將吞罰單。另外，醫療部分，新冠以及流感疫苗開打，肺癌晚期第3代標靶藥將擴大給付。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

交通》

●「行人優先區」10/1上路

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交通部修正「道路交通安全規則」，新增行人優先區起（終）點標誌，圖案為藍底白字及白色圖案，預計10月1日上路。行人優先區內車速不得超過20公里，一般超速最重處2400元罰鍰、嚴重超速最重處36000元。行人可在行人優先區道路全寬通行，不需要靠路邊行走，汽機車若按鳴喇叭驅趕行人，將可罰300到600元。

交通部表示，行人優先區可在學區、商圈等部分路段設置，不會在主幹道，由地方政府或公路局規劃。

【更多詳情】
「行人優先區」車速逾20公里、鳴喇叭吞罰單　交通部曝設置熱點


●高風險駕駛須換發短期駕照

管理不適任駕駛，交通部修法，10月31日起，高風險駕駛將依照違規嚴重程度強制換發1至6年的短期駕照。公路局表示，未依規定申請換發，駕照逾期不得駕車，違者將處1800元至3600元罰鍰，並禁止其駕駛。

【更多詳情】
高風險駕駛10/31起換發短期駕照　違者重罰3600元、禁駛

▲▼高風險駕駛人換發短期駕照懶人包。（圖／公路局整理）

▲高風險駕駛人換發短期駕照懶人包。（圖／公路局整理）


觀光》

●振興花蓮3.0版「最高補助2500元」

為搶救花蓮觀光，交通部觀光署規劃推出振興花蓮3.0版，針對花蓮演唱會或大型活動前後期間，除自由行住宿一晚補助1千元外，第2晚將加碼補助1500元，等同最高補助2500元，鼓勵拉長停留花蓮天數，團客部分也將放寬補助團數上限為10團，預計10月公告。


醫療》

●新冠、流感疫苗開打

疾病管制署表示，今年度新冠JN.1疫苗、流感疫苗將同步於10月1日起分階段開打。因應今年有3,843家新冠、流感疫苗合約院所，為避免民眾選擇接種院所時混淆，疾管署提供布條辨識，包含同時提供新冠與流感疫苗的藍色旗幟、僅有流感疫苗的紫色旗幟、僅有新冠疫苗的綠色旗幟。同時為了讓民眾便利接種，11月起在全聯、大潤發賣場也會設立接種站。

【更多詳情】
流感+新冠疫苗10月開打「3色旗供辨識」　大潤發、全聯11月也能打


●肺癌晚期第3代標靶藥擴大給付

肺癌第3代標靶藥「泰格莎」（Tagrisso）10月1日起擴大給付，目前給付對象僅有肺腺癌第4期患者，擴大給付對象後適用條件將提前到3B期患者的第1線治療，受惠4千人，健保年支出新台幣80億元，創單一藥品年支出最高紀錄。


●散瞳劑健保給付放寬18歲以下青少年

延緩學童近視的阿托品散瞳劑（Atropine sulfate 0.1mg/mL），10月1日起擴大給付，原給付對象僅限用於12歲以下兒童，每月限處方1瓶，這次放寬給付標準改為18歲以下兒童及青少年皆適用，每4週處方為1瓶。預估新增6000至8000名青少年受惠，健保支出新台幣160萬至210萬元一年。


●人工流產納愛滋篩檢

疾病管制署表示，為降低愛滋病毒（HIV）母子垂直感染風險及強化女性愛滋篩檢，促進潛在感染者及早診斷及早治療，自今年10月1日起，將孕婦全面提供愛滋篩檢計畫擴大，將人工流產者亦納為公費愛滋篩檢服務對象，增進女性健康。

【更多詳情】
減少母子垂直感染！10/1起人工流產納愛滋篩檢　年逾10萬人受惠

▲▼中和環球購物中心新冠疫苗機動接種站不定期開設，今明兩天接受網路預約及現場排隊接種成年人一到四劑，及青少年第一二劑。新北市長侯友宜關心接種狀況，特地前來視察。（圖／記者湯興漢攝）

▲流感、新冠疫苗10月同步開打。（資料照／記者湯興漢攝）


保險》

●foodpanda第三人責任險上路

foodpanda將於10月正式推出「第三人責任保障」，此保障方案符合職安署規範，並設立專屬官方LINE帳號提供理賠服務，簡化理賠程序，協助外送員減少理賠申請的困難。

另外，響應交通部「道安總動員」計畫，foodpanda邀請外送員擔任「道安守門員」，讓最了解道路狀況的外送員即時回報道路狀況，加速政府單位完成行人交通安全設施優先路口改善工程。

【更多詳情】
foodpanda宣布「第三人責任保障」10月上線　簡化理賠程序

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