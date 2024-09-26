買電腦卻送來電扇！移工遭詐騙慘虧10倍　防詐理財課、桌遊推出

▲移工分享剛來台時，在網路購物被詐騙，買電腦卻收到電風扇。（圖／One-Forty提供）

記者林育綾／台北報導

台灣詐騙事件曾出不窮，受害者不只本國人，許多移工也因語言不通、缺乏防詐及理財相關知識而受騙！據調查發現，全台近3成移工曾在台被騙錢，累積金額估計高達17億，今（26）日一名印尼移工親身分享，剛來台時想買電腦，看到網路有超便宜價格，沒想到收到卻是一台電風扇。

深耕移工的非營利組織One-Forty與台北富邦銀行合作，發布「移工金融理財認知大調查」，發現近27%受訪移工都曾被騙，每位移工平均被詐騙新台幣7,995元，換算全台80萬位移工，總金額估計高達新台幣17億元，相較移工的實質薪資，數字相當驚人。而被騙的型態，包括「假親友借款」佔15.7%、「跨境匯款」佔11.7%、「假購物網站」佔10.6%三類為主。

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▲One-Forty創辦人陳凱翔、移工Weedee分享被詐騙經驗。（圖／One-Forty提供）

其中一名來自印尼的移工Weedee分享，剛來台灣時想買一台筆電，從網路上看到價格超便宜，原價是$25000，但對方再三保證只要3000元，她開心到不行，以為賣家真的大佛心；結果貨送來後，打開竟然只是一台電風扇，更慘的是，她後來發現該款電風扇在市場上只賣300元，等於虧損了近10倍，讓她欲哭無淚。

除此之外，在台灣也有不少高齡者被詐騙，而隨著人口結構趨向高齡化，目前全台近80萬位移工當中，有超過3成從事看護、社福相關工作和家務工作。調查顯示，每10位外籍看護，就有1位曾看過照顧的長輩被詐騙，換算目前全台24萬位外籍看護，相當於有超過2萬位長者被詐騙。

▲作家吳若權分享，「如果能夠讓外籍看護具備充足的防詐意識，不僅能守護自身的經濟安全，對高齡長者來說也能多加一層保障。」（圖／One-Forty提供）

One-Forty與台北富邦銀行合作，推出一系列「移工普惠金融行動」，透過提升移工的金融知識、認知能力，打造普惠金融防詐網。作家吳若權說，自己35歲起就成為母親的主要照顧者，很感激有外籍看護的陪伴，幫他分攤了許多照顧時的辛勞與壓力，「如果能夠讓外籍看護具備充足的防詐意識，不僅能守護自身的經濟安全，對高齡長者來說也能多加一層保障。」

One-Forty創辦人陳凱翔也分享，在「假親友借款」的詐騙案例中，很多網路虛擬帳號會冒充移工的友人。而移工匯款通常會被收90元至150元不等手續費，也有不少詐騙打著「境外匯款免手續費」等方式，來欺騙移工匯款。

▲高達9成移工想學理財，One-Forty與北富銀合作的「移工普惠金融行動」當中，也包括製作多語版「富足人生」桌遊。（圖／記者林育綾攝）

除了防詐，調查也發現，高達9成的移工想學習理財知識，用正確的方法建立更穩固的經濟基礎。One-Forty與北富銀合作的「移工普惠金融行動」當中，也包括製作印尼、中文雙語版的「富足人生」桌遊，讓移工與長者一起透過遊戲化的教育方式，學習防詐知能與金融常識。

除此之外，也印製「印尼、菲律賓、越南、泰國」4國語言版本的「防詐精選指引」及「銀行服務使用指南」，透過全台179間分行、One-Forty協會，免費提供移工使用，讓移工能語言無礙的到使用銀行開戶、理財等功能。

▲One-Forty與台北富邦銀行合作，推出一系列「移工普惠金融行動」，透過提升移工的金融知識、認知能力。（圖／One-Forty提供）

One-Forty與北富銀也將針對移工痛點及需求，開發相關的實體、線上課程，增加移工對銀行服務的了解，提高使用合法金流服務的意願，建立防詐警惕心及識詐能力，讓防騙防護網覆蓋更多移工與受照顧長者，提升他們的經濟安全保障。

陳凱翔說明，設計成「線上課程」對許多移工來說相對便利，因為很多移工不常休假，或是住在工廠、外縣市等較遠的地方，不一定能參加實體課程。但移工通常下午、晚上有私人休息時間，透過手機上網來上課就相對便利，過去One-Forty的中文教學課程，也是採線上課形式來幫助移工。