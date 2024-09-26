「17」直播主誆未婚！7個月坑粉絲199萬　辦寶寶性別派對露餡

▲在「17直播」從事直播主的賴姓女子，向陳姓男粉絲隱滿已婚人妻身份並與其交往，短短7個月就跟陳男要了199萬元。示意圖，與本案無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名在「17直播」的賴姓女直播主，向陳姓男粉絲隱滿已婚人妻身分與其交往，短短7個月就以想要結婚、買房、卡費、生活花費等理由，跟陳男要了199萬元，直到後來陳男在網路上，發現賴女跟丈夫舉辦「寶寶性別趴」，才驚覺遭騙。刑事部分法院依詐欺罪判處賴10月有期徒刑確定，民事賴已償還70萬元，判應給付陳剩下的129萬元，可上訴。

判決指出，陳男於2019年間在17直播網路平台觀看賴女的頻道，2人進而互相結識，曾多次相約碰面吃飯、喝酒，期間賴女跟陳男說她曾結過婚，但已離婚2年，2人遂於2021年2月下旬開始交往。

實際上，賴女並未離婚，但陳男毫不知情，賴女誆稱日後一起生活、存錢購屋，還說想結婚，並以需要生活費、繳交稅款、信用卡、房屋漏水修繕、停車費等理由，從2021年3月起至同年10月間，陸續索取5萬元至35萬元不等金額，共計199萬元。

2021年10月底，陳男無意間在賴女友人的IG上，驚見賴女跟「已離婚的前夫」共同舉辦「寶寶性別揭曉派對」，慶祝賴女懷孕還找大家來猜胎兒性別，才驚覺受騙。

一審時，賴女承認向陳男宣稱自己已經離婚2年，但否認詐欺，辯稱她跟陳男交往過程都是真的，因為她跟丈夫感情真的很差，所有財物都是陳男主動要送給她的，沒有開口向陳要過錢。不過法官根據雙方Line對話截圖，查出賴女多次傳訊息「基本開銷11萬、卡費5萬」、「然後14號還要去打音波」、「可能要5萬」等語。

法官審酌，若非陳男認為賴女為單身狀態，爭取與其進一步結婚，不可能願意無端負擔金額非小的費用；而賴女利用人性情感弱點，造成陳蒙受心靈創傷及財損，依詐欺取財罪判10月有期徒刑，上訴二審駁回確定。

民事部分，陳男向賴女求償199萬元，法院查，賴女於今年7月、8月共匯款70萬元予陳男，判賴應付給陳男剩餘的129萬元。