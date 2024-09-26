雙颱接力！準「山陀兒」不排除登陸　北東雨最大

▲下周一至周三受熱帶低壓或颱風外圍環流影響，北部、東部雨勢明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

關島附近的熱帶性低氣壓預估明日增強為颱風，中央氣象署預報員張承傳指出，台灣東方海面的熱帶擾動最快周末也會發展為輕颱，朝台灣東部海面接近，下周二、三最接近台灣的時候，不排除登陸，屆時北部及東部可能有大雨發生，但降雨強度仍要視其路徑與強度而定。

氣象署最新觀測資料顯示，位於琉球東北東方海面的第16號颱風「西馬隆」發展有限，已經減弱為熱帶性低氣壓TD20；位在關島東方海面的熱帶性氣低壓TD21，以每小時20公里速度向西北進行，有發展成輕颱的趨勢。

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▲熱帶性氣低壓TD21路徑預估。（圖／氣象署提供）

張承傳說，熱帶性氣低壓TD21預估明日有機會增強颱風「燕子」（Jebi，韓國提供），但發展條件不好，很快會減弱，而台灣東方海面的低氣壓，所處環境較適合發展，將成為熱帶性低氣壓，預估周六、日增強為颱風「山陀兒」（泰國提供，水果名）。

不過張承傳強調，未來要視2個熱帶系統發展的速度，比較快成颱就會是「燕子」颱風，下一個生成則是颱風「山陀兒」。

他說，位於台灣東方海面的低氣壓，逐漸發展組織起來，持續增強，預估周六、周日發展為颱風，朝台灣東部海面接近，下周一到下周三接近台灣，也不排除登陸台灣，也可能從東部海面往上走，等時間近一點，路徑會比較明朗。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，張承傳指出，明天仍受到東北風影響，迎風面桃園以北及東半部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北山區及宜、花地區有局部大雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部較大雨勢。

他表示，周六、周日東北風增強及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，北部及東半部有短暫陣雨或雷雨，且北部及宜蘭降雨較明顯，基隆北海岸、大台北及東北部有局部大雨的發生機率；嘉義以南在午後有局部較大雨勢。

▲低氣壓發展影響台灣未來天氣。（圖／氣象署提供）

張承傳說，下周一至下周三因熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，雨勢再增加，北部及宜蘭、花蓮降雨更持續明顯，有局部大雨發生，其他地區降雨機率也會增加，有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，張承傳表示，在下周之前，迎風面北部及東北部高溫28度至31度，低溫24度至26度，中南部33、34度左右，但下周三、四東北風帶來涼空氣，北部低溫略降為21度，中南部地區也會稍有涼意。