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準燕子颱風挾雨彈越下越大　3階段變化「雨最猛」時間曝

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今、明天受到東北風影響，桃園以北地區及東半部有降雨發生機率。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

位於台灣東南邊的熱帶系統，預估周末增強為颱風「燕子」，中央氣象署指出，周六、日為最關鍵時間，關係未來路徑與強度發展，預計下周一往北走，下周二、三最靠近台灣陸地，對北部、東部影響最大，雨勢明顯增加，也可能擴及到中部以北地區，但還需持續觀察。

氣象署預報員官欣平說，昨天生成的西馬隆颱風，持續朝偏西北前進，然後減弱，對台灣沒影響，對台灣有影響的是在西馬隆颱風偏西南方的雲系，從南海到琉球海域都是低壓帶環境，逐漸有熱帶系統生成，目前還需要時間統整，但下周緩緩北上，朝著東邊海域前進。

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官欣平說，未來一周天氣跟台灣東南邊的雲簇發展有關係，目前還是比較散亂，需要時間整合，但整合過程緩慢往南移動，大環境西側高壓往南邊帶一點，在周五、周六發展為熱帶性低氣壓，顯著發展落在周六、周日，攸關未來強度跟路徑。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲今、明降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

但她表示，目前各國預報比較分歧，預測可能在周末成為輕颱，開始往北，周日、下周一往北慢慢靠近台灣巴士海峽及東南海面，下周二、周三比較靠近東北部，下周三、周四沿著東北方向離開，所以這段時間對北部東部影響最大。

未來一周降雨趨勢，官欣平指出，今、明天受到東北風影響，桃園以北及東半部是主要降雨區域，但各地山區在午後雨勢較為明顯。入夜就比較緩和，迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭北部及花東沿海，仍有零星降雨

她表示，周六、周日熱帶低氣壓或颱風發展起來，路徑比較明朗，在周日由南往北接近台灣，其外圍環流也開始影響台灣，北部、東半部會明顯雨勢增加，嘉義以南地區要留意午後大雨。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

至於颱風未來發展強度，官欣平分析，預估周日在輕度颱風等級，未來強度維持在輕颱，但所在環境滿適合發展，不排除增強，下周一往北靠近台灣，下周二、周三東北海域比較近，也是比較靠近陸地時間點，對北部、東部影響較大。

官欣平強調，整個低壓區陸續有熱帶系統發展，彼此間交互作用，也會影響台灣陸地的風雨情形，目前路徑還是不確定，等到周末熱帶系統明顯有組織，在預測路徑跟動向也會比較明朗。

▲▼衛星雲圖。（圖／氣象署）

▲衛星雲圖。（圖／氣象署提供）

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