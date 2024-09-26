午休開房！女律師自曝當上司「小三」　她直言：他愛我愛到死

▲相關平台上確實有查到一名敖姓律師。（圖／翻攝自奔流新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

北京冠領（上海）律師事務所的一名女律師近日在工作群組中，「自我檢舉」給上司當小三。她在訊息中寫道，兩人會趁午休時間去開鐘點房，「我無法控制自己愛上了有婦之夫，我喪盡天良，豬狗不如。」相關訊息引起軒然大波。

據《奔流新聞》報導，在網路上流傳的聊天截圖中，一名稱為敖律師的帳號傳了一大串訊息，「我是冠領敖某某律師，以下是我的自我匯報。」內容以第一人稱口吻，描述了大量自己與已婚上司約會、開房等行為，並多次提及兩人的感情狀況。

她也表示，在明知上司已婚的情況下，自己仍堅持當小三，在此聊天室中，向同事、主管們公開自己的行為，也會「向公眾媒體披露，我在冠領律師事務所的所有細節，向律協自我揭發」。

▲女律師的訊息。（圖／翻攝自奔流新聞）

上海市律師協會律師行業信用資訊服務平台上，「北京冠領（上海）律師事務所」人員名單中，確實有一名叫敖某某的執業律師，首次執業時間為「2020年07月07日」，執業機構為「北京冠領（上海）律師事務所」，主管司法局為「普陀區司法局」。

敖某某在律師自行填報的業務特長中，有一項為「家庭婚姻」。

北京冠領（上海）律師事務所一名工作人員對此做出最新回應，直指「這是謠言，我們所沒有這個人」。

上海市普陀區司法局相關工作人員則表示，對女律師「自我檢舉」一事不清楚。

上海律師協會工作人員表示，正在了解情況，會和紀律部門核實，如確有其事會向上級部門報告。