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葡萄桑二次登陸上海　瞬時暴雨打破浦東及奉賢6小時雨量紀錄

▲普拉桑颱風登陸上海，暴雨導致多處積水。（圖／翻攝新民週刊）

▲普拉桑颱風登陸上海，暴雨導致多處積水。（圖／翻攝新民週刊，下同）

記者魏有德／綜合報導

葡萄桑颱風昨（19）日兩次登陸上海奉賢區一帶，二次登陸時，中心附近最大風力9級（23公尺/秒），中心最低氣壓為995百帕。據了解，葡萄桑的風力雖未像貝碧佳一般驚人，卻夾帶著暴雨，使得上海部分地區在瞬時暴雨的作用下迅速積水不退，同時，浦東泥城和奉賢四團兩個測站6小時累計雨量超過300公釐，分別打破浦東和奉賢歷史記錄。

▲普拉桑颱風登陸上海，暴雨導致多處積水。（圖／翻攝新民週刊）

《澎湃新聞》報導，截至20日上午9時，上海全市面平均雨量為73.28毫米（公釐，下同），在614個測站中，28個達到特大暴雨程度，約佔4.6%；123個達到大暴雨程度，約佔20.0%。225個達到暴雨程度，約佔36.6%；155個達到大雨程度，約佔25.2%；45個達到中雨程度，約佔7.3%。

上海不少民眾一早起來便紛紛發文稱，「一覺醒來大暴雨，還得去上班」；「感覺在下瀑布」；「淌水上班，全身濕透」；「雨鞋和短褲是沒有用的」。至於已經在通勤路上的民眾也提到，地鐵上人流很少，甚至有民眾反映，「孩子收到停課通知很高興，但大人還得上班。」

住在浦東新區的民眾蔣先生表示，上班時，車一開出地下停車庫，前窗就被暴雨糊住了，只能把刮雨器頻率開到最快，「從世博地區開車到陸家嘴，部分路段的路面積水已經很深，感覺自己和開船無異，時不時還能看到翻倒的三角筒躺在路中。」

上海市氣象局表示，葡萄桑的中心已移入江蘇江陰境內，減弱為熱帶風暴，但上海處在風暴右後側，海上水汽源源不斷匯聚，預計上班時段降雨明顯，「強的降水正由東部和南部向西北移動，預計降水減弱在上午9時以後。」

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