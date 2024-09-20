不認同憲法法庭判決！律師形容法庭宛如「一言堂」：進入實質廢死

▲針對憲法法庭判決結果，律師林瓊嘉並不樂觀，形容這樣的法庭宛如「一言堂」。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

37名死囚聲請死刑存廢釋憲案，憲法法庭今（20）日做出判決，須「僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重」，且其「刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求」、包括各級法官「一致決」等種種嚴苛條件，才可以判處死刑。針對判決結果，律師林瓊嘉並不樂觀，形容這樣的法庭宛如「一言堂」，他直言，「今天憲法法庭做出這個選項，其思維看似前衛，但前衛不等於全對。」

林瓊嘉坦言，今天憲法法庭判決結果，等於已經進入實質廢死。他指出，憲法法庭今天宣判內容，其中1項為「被告犯罪時有精神障礙，不得判處死刑」，理由為「精神疾病者不會計畫性犯案」，讓目前被判處唯一死刑的死刑犯，都不能被判死。

林瓊嘉說，其實任何人都會有情緒焦慮的時候，也許神智會處於輕度精神障礙，難道處於這種情況，就可以因此殺人？就可以泯滅人性、戕害大眾？更何況，若加害者是有計畫性殺人，卻又被診斷出有精神狀況，若以上述理由不予以加害人懲罰，對被害人、被害家屬來說，如何能接受？

針對憲法法庭做出死刑應「經各級法院合議庭法官（一審、二審、三審、更一審、更二審）之一致決」的裁決，林瓊嘉直言，要求5名來自不同成長背景的法官有一致看法，不能有不同意見，通通要一致才能判處死刑，「這個叫做一言堂，寫了那麼多解釋，乾脆直接講死刑是違憲還比較快，把過去大法官的意見通通推翻了。」

林瓊嘉再次強調，憲法法庭加入這麼多條件，就等同於廢死，今天這些死刑犯之所以聲請釋憲，無非是希望法庭給他們一個活下來的機會，「從死刑犯的行動看來，絕對是怕死，顯然死刑有適度遏止、預防犯罪的效果，憲法法庭做出這個選項，看起來是前衛的思維，但前衛並不是全對。」

林瓊嘉拋出一個問題，在法律的保護之下，社會大眾希望的是少一個被害人，還是要多一個窮凶惡極的殺人者能夠存活？他說，今天憲法法庭的宣判是「刀下留人」，但留下的卻不是無辜善良的被害人，而是作奸犯科的人，讓人不能接受，也非常失望。