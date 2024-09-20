　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

不認同憲法法庭判決！律師林瓊嘉形容法庭宛如「一言堂」：進入實質廢死

▲▼ 。（圖／資料照）

▲針對憲法法庭判決結果，律師林瓊嘉並不樂觀，形容這樣的法庭宛如「一言堂」。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

37名死囚聲請死刑存廢釋憲案，憲法法庭今（20）日做出判決，須「僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重」，且其「刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求」、包括各級法官「一致決」等種種嚴苛條件，才可以判處死刑。針對判決結果，律師林瓊嘉並不樂觀，形容這樣的法庭宛如「一言堂」，他直言，「今天憲法法庭做出這個選項，其思維看似前衛，但前衛不等於全對。」

林瓊嘉坦言，今天憲法法庭判決結果，等於已經進入實質廢死。他指出，憲法法庭今天宣判內容，其中1項為「被告犯罪時有精神障礙，不得判處死刑」，理由為「精神疾病者不會計畫性犯案」，讓目前被判處唯一死刑的死刑犯，都不能被判死。

林瓊嘉說，其實任何人都會有情緒焦慮的時候，也許神智會處於輕度精神障礙，難道處於這種情況，就可以因此殺人？就可以泯滅人性、戕害大眾？更何況，若加害者是有計畫性殺人，卻又被診斷出有精神狀況，若以上述理由不予以加害人懲罰，對被害人、被害家屬來說，如何能接受？

針對憲法法庭做出死刑應「經各級法院合議庭法官（一審、二審、三審、更一審、更二審）之一致決」的裁決，林瓊嘉直言，要求5名來自不同成長背景的法官有一致看法，不能有不同意見，通通要一致才能判處死刑，「這個叫做一言堂，寫了那麼多解釋，乾脆直接講死刑是違憲還比較快，把過去大法官的意見通通推翻了。」

林瓊嘉再次強調，憲法法庭加入這麼多條件，就等同於廢死，今天這些死刑犯之所以聲請釋憲，無非是希望法庭給他們一個活下來的機會，「從死刑犯的行動看來，絕對是怕死，顯然死刑有適度遏止、預防犯罪的效果，憲法法庭做出這個選項，看起來是前衛的思維，但前衛並不是全對。」

林瓊嘉拋出一個問題，在法律的保護之下，社會大眾希望的是少一個被害人，還是要多一個窮凶惡極的殺人者能夠存活？他說，今天憲法法庭的宣判是「刀下留人」，但留下的卻不是無辜善良的被害人，而是作奸犯科的人，讓人不能接受，也非常失望。

ET快訊
死刑超嚴格！只要1個法官反對「就不能判死」
劉芒消失9個月結婚了！夢幻婚禮曝光
「新新併」文件已齊備　公平會：最快下周成案
天降雕像「重擊頭部」！Prada女經理路過被砸死
畫面曝！女騎士過彎「騎到對面」慘被撞　貨車玻璃碎成蜘蛛網　
郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻！大片肉色露出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

藍海生活節全新水舞秀升級登場　黃妃「追追追」活水湖演出

不認同憲法法庭判決！律師形容法庭宛如「一言堂」：進入實質廢死

偽造車牌很毋湯　台東警加強查緝

「孕產安全你我共守」安泰醫院響應2024年病人安全週

老翁南橫山區採草藥腳踝受傷　警消「人力抬背」緊急救援

軍警同心對抗詐欺　台東警結合志航基地識詐及交安宣導

企業家捐贈交通車　助瑪利亞基金會深入社區服務

國立嘉科實中揭牌 　象徵嘉科園區發展重大進步

四河分署海岸淨灘固碳　志工聯手守護海洋環境

南投垃圾處理再生能源中心估落腳名間鄉　許淑華：鄉親支持才做

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

直男去韓國執事咖啡店　親密互動他直呼受不了

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

藍海生活節全新水舞秀升級登場　黃妃「追追追」活水湖演出

不認同憲法法庭判決！律師形容法庭宛如「一言堂」：進入實質廢死

偽造車牌很毋湯　台東警加強查緝

「孕產安全你我共守」安泰醫院響應2024年病人安全週

老翁南橫山區採草藥腳踝受傷　警消「人力抬背」緊急救援

軍警同心對抗詐欺　台東警結合志航基地識詐及交安宣導

企業家捐贈交通車　助瑪利亞基金會深入社區服務

國立嘉科實中揭牌 　象徵嘉科園區發展重大進步

四河分署海岸淨灘固碳　志工聯手守護海洋環境

南投垃圾處理再生能源中心估落腳名間鄉　許淑華：鄉親支持才做

「更生人專業戶」黃鐙輝監獄演講：這裡我很熟啦！　400收容人現場點歌

2024年甲辰正科東港迎王平安祭典　交通資訊懶人包一次看

陳冠宇出賽數創新高　忍不住誇獎王志煊

死刑釋憲案大法官再設下八道生死門　法界：實質廢死

謝祖武不跟兒子走星光　談謝展榮表現只給61分

凱蒂佩芮「滿月求桃花」超靈！　剛列完條件就遇上奧蘭多布魯：全都符合

劉芒消失9個月結婚了！「大咖YouTuber們都在場」峇里島夢幻婚禮曝光

陳美鳳領軍　曾國城巴鈺主持「愛不止息」晚會募款千萬

女神要來了！凱莉米洛明年3月高雄開唱　大家長說話：勢必華麗精彩

7歲男童鼻孔飄惡臭！2年後取出「神秘黑油硬塊」　真相曝光

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

地方熱門新聞

台南東區公園驚見「千古罪人」神主牌惟「先人」全健在！

桃市加速「一生好運卡」流程　9/25起與市民卡系統整合

台南騎士攔車拿安全帽敲碎汽車擋風玻璃恐面臨徒刑

棒球哇咧獅台語攏ē通邀市民參與台南台語月

消防署推急救先鋒APP及Line 9119群組

桃竹苗分署漆作國手李俊誠　國際技能競賽奪銅

美國在台協會處長谷立言　拜會張善政

每人3千確定了　花蓮振興券10/12至18發放

南投縣政府推緬懷卡服務助往生親人回憶永存

林口長庚支持地景藝術　留駐「汲光片羽」

無號誌4路口「速度降為0」屏東警連5天大執法

裝潢公司欠稅144萬元拒繳強制執行負責人聲請管收獲准

男連絡屏東獨居父未果 求助屏東警開鎖救人

南投縣9／19起發放1.635億元重陽節敬老禮金

更多熱門

相關新聞

LIVE／死刑存廢與否？司法院憲法法庭宣判釋憲案

LIVE／死刑存廢與否？司法院憲法法庭宣判釋憲案

37名死囚共同聲請「廢死釋憲案」，針對死刑存廢與否，司法院憲法法庭今(20日)下午3時進行宣判，若判違憲，將等同宣告我國邁入廢死國度；但外界普遍觀點認為，美國、日本等具有影響力國家仍保有死刑，亞洲亦普遍仍有死刑制度，且國內民意高達8成反對廢死。今釋憲結果如何，《ETtoday新聞雲》將全程直播為您掌握。

死刑存廢將宣判　法界估：合憲限縮

死刑存廢將宣判　法界估：合憲限縮

柯黑名嘴「暴走摔手板」：這不要講！　主持人：妳發什麼脾氣

柯黑名嘴「暴走摔手板」：這不要講！　主持人：妳發什麼脾氣

邀72男強暴妻子　狼夫認罪「我是性侵犯」

邀72男強暴妻子　狼夫認罪「我是性侵犯」

美國饒舌大咖「吹牛老爹」被逮捕！遭爆性販運　面臨聯邦起訴

美國饒舌大咖「吹牛老爹」被逮捕！遭爆性販運　面臨聯邦起訴

關鍵字：

死囚存廢死刑法庭律師爭議林瓊嘉

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

紀卜心3度被炎上「道歉了」

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

Jennie談「抽電子煙道歉原因」：韓國人覺得錯了，我就彌補

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

高雄發錢了　9／27記得刷帳戶

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面